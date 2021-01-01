بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل



مرتضى منصور مرتضى منصور

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بيانا لجماهير القلعة البيضاء جاء نصه على النحو التالي:



من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ويخدعهم بالكذب مدعيًا أن خزينة النادي لم يكن بها إلا مليون جنيه فقط وللأسف هو كاذب لأنني عندما تركت النادي رغما عني بعد اختطافه كان في خزينة النادي 10 ملايين جنيه أرسلهم النادي المصري وحوالي 4 ملايين جنيه أرسلهم نادي الاتحاد السكندري إضافة إلى 4 ملايين جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة الاشتراكات.



أيها المضلل الكاذب كانت خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه وليس مليونًا كما تدعي، إضافة إلي 111 مليون جنيه مستحقة للنادي طرف الشركة الراعية من شهر يوليو الماضي وحوالي 23 مليون جنيه هي مكافأة فريق الزمالك لحصوله علي مركز الوصيف رغما عنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه الغرامة التي وقعها اتحاد الكرة علي حارس الزمالك السابق أحمد الشناوي و32 مليون جنيه هي قيمه الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا علي اللاعب الهارب إلي نادي المبادئ محمود كهربا.

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إذن أيها الكاذب نادي الزمالك يملك 192 مليون جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلًا وكذبًا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد احداد.ارحلوا ايها الفاشلون فنادي الزمالك العظيم اكبر منكم بكثير.