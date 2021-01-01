الأبحاث الغريبة لإسحاق نيوتن عالم الفيزياء والرياضيات والفلك المشهور، ما زالت محل جدل لعدم القدرة على فهمها، مثل الملاحظات التي دونها بخط يديه وغير منشورة، ومنها النص المدون في أوراق معظمها محترق، عن تأمل نيوتن لهرم الجيزة الأكبر (هرم خوفو) في مصر، وتعرض هذه الأوراق حاليا في مزاد ومن المتوقع ان يتم بيعها بمبلغ يصل إلى 375 ألف دولار أمريكي.
نيوتن أحد أشهر العلماء في كل العصور، لكن أبحاثه تم اعتبارها حاليا بعيدة إلى حد ما عن العلم، ومنها العديد من الملاحظات غير المنشورة، التي تم اكتشاف الكثير منها بعد وفاته في عام 1727، واتضح منها اهتمامه الشديد لحد الهوس بنظريات الغموض، ويظهر هتمامه بالفعل في بعض الملاحظات المدونة على أجزاء من الأوراق والتي تعرض حاليا للبيع في مزاد سوثبيز.
ووفقا لمجلة ساينس اليرت العلمية، من المحتمل أن يصل ثمن هذه الأوراق 280 ألف جنيه إسترليني ، أي ما يعادل 375 ألف دولار، ودون نيوتن بها تأملاته في هرم خوفو في الجيزة، حيث كان يعتقد أن الهرم تم تصميمه وبوحدة قياس مصرية تسمى الذراع الملكي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق