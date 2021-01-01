أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم



أوراق نيوتن المحترقة أوراق نيوتن المحترقة

الأبحاث الغريبة لإسحاق نيوتن عالم الفيزياء والرياضيات والفلك المشهور، ما زالت محل جدل لعدم القدرة على فهمها، مثل الملاحظات التي دونها بخط يديه وغير منشورة، ومنها النص المدون في أوراق معظمها محترق، عن تأمل نيوتن لهرم الجيزة الأكبر (هرم خوفو) في مصر، وتعرض هذه الأوراق حاليا في مزاد ومن المتوقع ان يتم بيعها بمبلغ يصل إلى 375 ألف دولار أمريكي.



نيوتن أحد أشهر العلماء في كل العصور، لكن أبحاثه تم اعتبارها حاليا بعيدة إلى حد ما عن العلم، ومنها العديد من الملاحظات غير المنشورة، التي تم اكتشاف الكثير منها بعد وفاته في عام 1727، واتضح منها اهتمامه الشديد لحد الهوس بنظريات الغموض، ويظهر هتمامه بالفعل في بعض الملاحظات المدونة على أجزاء من الأوراق والتي تعرض حاليا للبيع في مزاد سوثبيز.



ووفقا لمجلة ساينس اليرت العلمية، من المحتمل أن يصل ثمن هذه الأوراق 280 ألف جنيه إسترليني ، أي ما يعادل 375 ألف دولار، ودون نيوتن بها تأملاته في هرم خوفو في الجيزة، حيث كان يعتقد أن الهرم تم تصميمه وبوحدة قياس مصرية تسمى الذراع الملكي.

ولكن هذه الأوراق غير مكتملة حيث تعرضت للحرق مسبقا ويعتقد أن هذا الحريق بسبب شمعة حركها الكلب الخاص بنيوتن تجاه الأوراق، واعتقد نيوتن أن وحدة قياس الذراع الملكية تدعم نظرياته الخاصة بالجاذبية، من خلال توفير مقياس غير مسبوق لمحيط الارض، وتضمنت الأوراق أيضا رؤيته الهندسية الغامضة التي تستند على معلومات من الكتب المقدسة يتنبأ فيها بموعد نهاية العالم.وقال جابرييل هيتن المتخصص في قراءة المخطوطات: "نيوتن كان يحاول العثور على دليل لنظريته في الجاذبية ولكن بالإضافة لذلك دمج بين اعتقاده أن المصريين القدماء لهم أسرار خاصة بالكيمياء"، متابعا أن هذه ليست المرة الأولى التي تستحوذ فيها الأهرامات على اهتمام العلماء، ولكن نيوتن دمج بين علم اللاهوت والكيمياء والطبيعة والفلسفة.



