الرئيس الفرنسي يعلن مفاجأة مهمة لمصر.. فيديو



ماكرون ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمونل ماكرون خلال مؤتمر صحفي بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى مصر لن تكون مشروطة لأن هذا من شأنه أن يضعف جهود مصر في مكافحة الإرهاب.



وتابع «ماكرون» أنه لن نضع شروطا في تعاوننا في مجال الدفاع والاقتصاد، أولا علينا أن نحترم سيادة كل بلدا ومصالحنا الفردية والمشتركة، ثانيا أعتقد أن سياسة الحوار أكثر فاعلية من سياسة المقاطعة لأن هذا يضر مصلحتنا من مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار الإقليمي.



ومن جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر بها أكثر 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، وهذا جزء أصيل فى العمل الأهلي الذى نسعى ليكون شريك للحكومة فى مصر.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي نظيره الفرنسي ماكرون، أن " ما عدد الجمعيات التى اشتكت من العمل بسهولة فى مصر.. مؤكدا أن مصر بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فرد فى العام.ولفت إلى أن من يطرح سؤال" ان منظمات حقوق الإنسان توجه قمع فى مصر" يعتقد أننا لا نحب مصر لا نحب شعبها، هذا أمر لا يليق تعمل على استقرار شعبها، و استغرب السيسي من سؤال الصحفية.وتابع : مصر بها 65 مليون شاب، لا أحد يستطيع فرض عليه نظام، واكد :" انا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف موجود منذ سنوات كثيرةاحنا معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها ".وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.