هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن لمصر أن تتخلى عن لبنان أو أي دولة عربية، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا على تواصل مع أشقائها في الدول العربية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين بقصر الإليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، أنه بالنسبة لمسألة لبنان اتفقت مصر مع فرنسا والمنطقة على تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول للأزمة اللبنانية.

وتابع ردا على أحد الصحفيين، "يؤلمني أنك تقولي أننا تخلينا عن لبنان.. نحن لن نتخلى عن لبنان"، لافتًا إلى ضرورة تشكيل حكومة بها بسرعة.

المصدر: elbalad

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