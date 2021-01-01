لمرضى جيوب الأنفية.. نصائح لحماية نفسك من الأجواء المضطربة



مرضى جيوب الأنفية مرضى جيوب الأنفية

في وقت الاضطرابات الجوية تزداد مشاكل الجيوب الأنفية وتسبب معاناة كبيرة لأصحابها ولكن العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرصة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية المبكرة، من أهمها تعزيز التصريف والحفاظ على نظافة الممرات الأنفية.



وعرض الموقع الرسمي لكلية الطب بجامعة "هارفارد"، بعض النصائح التي تساعد في الحماية من مشاكل الجيوب الأنفية.



اِغسل الممرات الأنفية يوميًا

قُم بتشغيل الماء برفق في الممرات الأنفية للمساعدة في إزالة المخاط الزائد وترطيب الأغشية، الأوقات الجيدة للقيام بذلك هي في الصباح والليل، عندما تغسل أسنانك، خلال النهار، استخدم بخاخ محلول ملحي للأنف لترطيب الممرات الأنفية.

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اشرب الكثير من الماءيساعد الترطيب الجيد على إبقاء المخاط رقيقًا وسائلًا، ضع زجاجة ماء على مكتبك في العمل أو ضع كوبًا بالقرب من حوض المطبخ لتذكيرك بشرب الماء طوال اليوم.استنشق البخاراسترخِ في حمام ساخن أو يُغلى الماء ويُسكب في إناء؛ ثم ضع منشفة على رأسك وانحنِ بحذر فوق الماء لاستنشاق البخار ولتجنب الحروق حافظ على مسافة بينك وبين بداية الإناء الموجود به الماء الساخن وانتقل تدريجيًا إلى منطقة مريحة.تجنب البيئات الجافةيمكن أن يساعد المرطب في منزلك (على وجه الخصوص ، بجوار سريرك) والمكان الذي تعمل فيه على منع الممرات الأنفية من الجفاف، حافظ على أجهزة الترطيب نظيفة وخالية من البكتيريا والعفن.النوم ورأسك مرفوعةيتجمع المخاط في الجيوب الأنفية ليلًا عندما يكون رأسك منخفضًا ، لذا اجعل رأسك مسندًا بوسائد أو إسفين أثناء النوم.كن لطيفا مع أنفكانفخ أنفك برفق أثناء الرشح ، فتحة واحدة في كل مرة، يمكن أن يؤدي النفخ القوي إلى تهيج الممرات الأنفية ودفع المخاط المحمّل بالبكتيريا إلى الجيوب الأنفية.تجنب مضادات الهيستامين ما لم يتم وصفهامضادات الهيستامين تجعل المخاط سميكًا ويصعب تصريفه، ولكن إذا كان التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن الحساسية ، فقد لا يزال طبيبك يريد منك تناول مضادات الهيستامين مع أدوية أخرى.كن حذرا مع مزيلات الاحتقانتعمل الأقراص التي تحتوي على السودوإيفيدرين على الأوعية الدموية لتقليص الأغشية وإبقاء الممرات الأنفية مفتوحة بخاخات الأنف التي تحتوي على فينيليفرين أو أوكسي ميتازولين تعمل أيضًا بشكل جيد وسريع، لكن استخدام مزيلات احتقان الأنف الموضعية لأكثر من يوم أو يومين قد يؤدي إلى حدوث دوامة من التبعية نتيجة الارتداد - التورم المتزايد بعد زوال الدواء.مضادات الاحتقان عن طريق الفم يمكن أن يسبب التوتر وزيادة ضغط الدم، لذلك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فلا تستخدمه دون استشارة الطبيب أولًا.