مجربة وسريعة .. علاجات منزلية مذهلة لتشقق الشفاه



علاجات منزلية مذهلة لتشقق الشفاه علاجات منزلية مذهلة لتشقق الشفاه

هل تبحثين عن علاج منزلي لتشقق الشفاه إليك علاجات سريعة لتشقق الشفاه بالزيوت الطبيعية بسرعة للرجال والنساء تخلصك من تشقق الشفاه وعلاج الشفايف المجروحة بسرعة، والحصول على شفاه صحية ونضرة.



زبدة الكاكاو وزبدة الشيا

زبدة الكاكاو وزبدة الشيا والسمن (زبدة مصفاة) كلها غنية بالأحماض الدهنية. تعمل هذه الأحماض الدهنية على العجائب على شفتيك وترطبها بعمق من الداخل.



وبما أن هذه الزبدة طبيعية تمامًا ، فلا داعي للقلق بشأن دخول المواد الكيميائية والعوامل الضارة إلى بشرتك. ما عليك سوى تناول بعض زبدة الكاكاو أو زبدة الشيا أو السمن وضعيه بسخاء على شفاه طفلك ليلا اتركه بين عشية وضحاها وستلاحظ الفرق في الصباح.

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وصفة زيت جوز الهندزيت جوز الهند من أسرع الزيوت لعلاج تشقق الشفاه يمكنك وضع قطرات منه وضعيها بسخاء على شفتيك. ستلاحظ فرقًا في غضون يومين تقريبًا. وعلاج تشقق الشفاه ضعي الزيوت بانتظام لإبعاد مشكلة تشقق الشفاه بشكل دائم.وصفة العسل والفازلينضعى طبقة سميكة من العسل العضوي الخام على شفتيك وأغلقه بطبقة من الفازلين في الأعلى.اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه برفق بمنشفة رطبة. يساعد الفازلين العسل على البقاء في مكانه كما يمد الشفاه بكل الرطوبة التي تحتاجها. هذا علاج منزلي قوي للغاية ونادرًا ما يفشل في تحقيقه.بوصفة تلات الوردانقعي القليل من بتلات الورد في بعض الحليب واتركيها لمدة ساعة. ثم اهرسي البتلات برفق في الحليب للحصول على عجينة.ضع العجينة على شفتيك.الورد غني بفيتامين E ، وهو عنصر أساسي لصحة بشرتك. يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك وهذا يساعد على تقشير شفتيك وإزالة خلايا الجلد الميتة من شفتيك.تعمل الفيتامينات والمعادن الأخرى الموجودة في الحليب أيضًا على إمداد شفتيك بالتغذية المفقودة ، مما يجعلها ناعمة ورطبة وجميلة.وصفة الصبارالصبار هو أحد الأدوية الأكثر فعالية في الطبيعة. له استخدامات متعددة وعلاج تشقق الشفاه هو أحدها.ضعي الجل مباشرة على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش ليلًا. ما عليك سوى القيام بذلك وسوف تستيقظ بشفاه ناعمة ونضرة ومرطبة بشكل طبيعي.وصفة السكر والعسلكل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من السكر البني أو الأبيض مع ملعقة من العسل وبعض زيت الزيتون.اصنعي معجونًا خشنًا جدًا وضعيه على الفور على شفتيك.