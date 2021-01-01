نوع مهمل من الأطعمة يحمي من الكوليسترول والهشاشة



الأطعمة يحمي من الكوليسترول والهشاشة الأطعمة يحمي من الكوليسترول والهشاشة

يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة بذكاء مع تقدمك في العمر في تقليل مخاطر حدوث العديد من المضاعفات في سنواتك اللاحقة والحفاظ على صحتك إليك كيف يكشف أخصائيو التغذية عن أفضل أطعمة للنساء فوق سن الأربعين هى البروكلي



وفقا لموقع" powerofpositivity.com" يعدالبروكلي مليء بجميع أنواع المعادن والفيتامينات التي توفر فوائد متعددة للجسم فهو يخفض الكولسترول السيئ ومن المعروف أيضًا أنه يساعد في زيادة مستويات الكوليسترول الإيجابي أو كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة. هذا يمكن أن يساعد في صحة القلب ويمنع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية.



· يعزز صحة العظام والمفاصل

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مع تقدمك في العمر ، تزداد احتمالية إصابتك بمشكلات في المفاصل أو العظام. يمكن أن يساعد البروكلي في الحد من بعض هذه الآثار ، حيث أنه يوفر الكالسيوم وفيتامين ك.هذين المكونين مهمين في صحة وقوة العظام ،كما تقول الدراسات . لكن هذا ليس كل شيء! يتواجد الزنك والفوسفور وفيتامين أ وفيتامين ج أيضًا بشكل كبير في البروكلي ، وقد تكون هذه المكونات قادرة على تعزيز قوة العظام مع منع هشاشة العظام.· يبطئ التدهور العقلييعد التدهور العقلي مصدر قلق كبير للكثيرين ممن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. وقد وجدت الدراسات أن البروكلي - وغيره من الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن - قد ينجح في تقليل معدل التدهور العقلي مع تعزيز وظيفة الأنسجة العصبية.تشير أبحاث أخرى إلى أن مركب يسمى kaempferol ، الموجود في البروكلي ، يمكن أن يقلل من الالتهاب العصبي وخطر إصابة الدماغ. يوجد أيضًا السلفورافان في البروكلي والذي يدعم صحة الدماغ بشكل أكبر بفضل تأثيره على موازنة الالتهاب في العضو.· يخفف الشيخوخةأحد أكبر عوامل مكافحة الشيخوخة في البروكلي هو أنه ، بشكل عام ، يخفف تمامًا من عملية الشيخوخة بطريقة مثيرة للإعجاب وإيجابية للغاية . يرجع ذلك إلى مادة السلفورافان ، أحد العناصر الغذائية الحيوية النشطة في البروكلي ، تحارب مضادات الأكسدة عملية أكسدة الخلايا ، وبالتالي تقلل الإجهاد التأكسدي وتساعد على تلطيف الشيخوخة الطبيعية بحيث تحدث بأقل مضاعفات.