الحقها في أولها.. اعراض الفشل الكلوي الحاد

يحدث الفشل الكلوي الحاد بسبب تعرض الكلى للتلف الشديد و والذي يمكن أن يحدث نتيجة لفقدان الدم أو تراكم السموم أو اصابة الكلى ذاتها ببعض الضرر .
وذكر موقع " verywellhealth " أن الفشل الكلوي الحاد يحدث بسرعة ، مما يسبب أعراضًا عامة ، مثل الغثيان والارتباك إنها حالة خطيرة ، لكن يمكن التعايش معها باالعلاج المناسب حيث يمكن لمعظم الناس البقاء على قيد الحياة دون عواقب طويلة المدى.
تراقب الكلى كمية السوائل والشوارد والفضلات في الجسم وترسل المواد الزائدة للتخلص منها في البول، و تحدث أعراض الفشل الكلوي الحاد لأن هذه المواد تتراكم في الجسم بدلا من صرفها خارج الجسم.
أعراض الفشل الكلوي الحاد
تتطور أعراض الفشل الكلوي الحاد بسرعة على مدى عدة ساعات أو أيام ، اكثرها انتشارا:
• نقص الطاقة والإرهاق: ينتج عن الخلل المبكر في أعضاء الجسم ، والتي لا تحتوي على التركيز الصحيح للشوارد لتعمل كما ينبغي.
• فقدان الشهية والغثيان والقيء: يحدث هذا الشعور لأن الجهاز الهضمي يمكن أن يبطئ ويكون غير قادر على الحفاظ على النشاط الطبيعي إذا كانت كليتك لا تنظم المواد بشكل صحيح في جسمك.
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