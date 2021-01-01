دراسة تكشف عن أفضل مشروب لمرضى السكر



مرضى السكر مرضى السكر

كشفت دراسة جديدة، أن الشاي الأخضر قادرًا على المساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.



وفقًا للدراسات، يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بانخفاض مستويات الجلوكوز الصائم ومستويات A1C، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأنسولين أثناء الصيام ، والتي تعد مقياسًا لصحة مرض السكري.



لقد تم اقتراح أن النشاط المضاد للأكسدة للبوليفينول والسكريات هي الفوائد التي تساعد في إدارة جلوكوز الدم.

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تُنسب مضادات الأكسدة نفسها إلى مضادات السرطان، وخفض الكوليسترول، وفوائد ضغط الدم وحتى تأثيرات زيادة الشعر.في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في تأثير الشاي الأخضر على التحكم في الجلوكوز وحساسية الأنسولين.وأشارت الدراسة إلى أن "نتائج الدراسات التي تبحث في تأثير الشاي الأخضر على التحكم في الجلوكوز وحساسية الأنسولين لدى البشر غير متسقة.ويقلل استهلاك الشاي الأخضر بشكل كبير من تركيزات الجلوكوز والهيموجلوبين، أثناء الصيام بمقدار -0.09 مليمول / لتر و -0.30 بالمائة ، على التوالي."وخلصت الدراسة إلى أن الشاي الأخضر له تأثيرات إيجابية، أي خفض تركيز الجلوكوز والهيموجلوبين A1c أثناء الصيام.تم تحليل آثار الشاي الأخضر على السمنة ومرض السكري من النوع 2.وأشارت الدراسة إلى أن "الشاي الأخضر (كاميليا سينينسيس) هو أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، وخاصة في الدول الآسيوية بما في ذلك كوريا والصين واليابان.نظرًا لارتفاع معدل استهلاك الشاي الأخضر لدى هؤلاء السكان، يمكن حتى للتأثيرات الصغيرة على أساس فردي أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة.أظهرت دراسة جماعية مرتقبة قائمة على السكان أن استهلاك الشاي الأخضر مرتبط بانخفاض معدل الوفيات بسبب جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا."أشارت التجارب المعشاة ذات الشواهد إلى أن الشاي الأخضر فعال في خفض ضغط الدم ، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، والإجهاد التأكسدي ، وعلامة الالتهاب المزمن."أشارت الدراسة إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.ووجدت أنه في اليابان، أولئك الذين شربوا 6 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 33 في المائة مقارنة بمن يشربون كوبًا واحدًا فقط في الأسبوع.وجدت دراسات أخرى أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر باستمرار لمدة 10 سنوات كان محيط الخصر لديهم أصغر ومستويات دهون أقل في الجسم ، مما يدل على أن الشاي قد يلعب دورًا في الحد من مخاطر السمنة.