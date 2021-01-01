فشل صفقة سيرينو.. كواليس الساعات الأخيرة فى الأهلي قبل غلق باب القيد المحلي



سيرينو سيرينو

رغم الثلاثية التاريخية التي فاز بها الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمس، إلا وتيرة العمل جاءت سريعة للغاية في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد المحلي، حيث عاد محمود الخطيب رئيس النادي مباشرة من الإسكندرية وقاد مفاوضات شاقة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بهدف حسم ملف اوجستين سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.



وظلت الأمور معلقة حتي أخر وقت قبل غلق باب القيد وسط شد وجذب حول طلب الفريق الجنوب أفريقي 5 ملايين دولار بينما توقف العرض الأحمر عند 3 ملايين فقط ما أدي إلي فشل الصفقة.



وأكدت إدارة الأهلي أنها لم تدخل في أي مفاوضات أمس لضم أسامة جلال مدافع أنبي كما تردد وأنها أغلقت الملف الدفاعي برمته بعد ضم الثنائي احمد رمضان بيكهام والمغربي بدر بانون الذي قدم مباراة جيدة أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

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وأنهي أمير توفيق في الساعات الأخيرة أمس، إعارة مهاجم فريق الشباب صالح نصر الي وادي دجلة لمدة موسم بهدف منحه الفرصة للمشاركة أساسيًا وإكتساب خبرات مسابقة الدوري علي أن يعود الموسم المقبل في ظل الأزمة الواضحة في هذا المركز داخل القلعة الحمراء.وأسدل مسئولو الاهلي الستار عن ميركاتو الصيف بعد ضم بدر بانون وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام واحمد عبدالقادر حمدي وإستعادة أكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر واحمد ياسر ريان مع إعارة اليو بادجي أحمد عبدالقادر وعمار حمدي وصالح نصر ومحمد فخري وشادي رضوان ومحمود الجزار وبيع محمد عبدالمنعم ورحيل باسم علي وأحمد الشيخ وصالح جمعه.وقام الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيد 33 لاعبًا في القائمة الأفريقية التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري الابطال وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا وجيرالدو ووليد سليمان ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.وضمت القائمة 5 لاعبين تحت السن بينهم عربي بدر ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وأثنين آخرين من قطاع الناشئين، وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر تأجيل قيد 7 مقاعد جديدة لشهر يناير في ظل وجود ضغوط لتعديل مواعيد القيد المحلي لتناسب القاري وذلك بعد تعديل القوائم بالبطولات الأفريقية إلى 40 لاعبًا.