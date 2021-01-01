كل الطرق تؤدي لـ قطر.. ورطة في الكاف بسبب السوبر الأفريقي



السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اجتماعا طارئا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلى ونهضة بركان المغربي والتى كان من المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجارى .



وعلم " صدى البلد " أن هناك حالة كبيرة من التخبط تفرض نفسها داخل الكاف بشأن موعد ومكان إقامة مباراة نهائى السوبر الإفريقي بين الأهلى ونهضة بركان .



وانقسمت الأراء حول مكان خوض المباراة ، فهناك أصوات داخل الكاف تنادى بإقامتها فى مصر وبالفعل بدأت مخاطبات رسمية مع اتحاد كرة القدم المصري لتحديد ملعب المباراة ، وهناك اتجاه آخر يطالب بإقامتها فى قطر وفقا لما هو معلن من قبل خاصة وأن الكاف لديه تعاقد رسمي مع الاتحاد القطرى بشأن تنظيم السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات مقبلة كانت البداية من الموسم الماضي .

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وأبدى فريق نهضة بركان المغربي اعتراضه الشديد فى لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر خاصة وأن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلى " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب .من جانب أخر، أعلن محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، خروج وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا.وقال محمد شوقى: "إن وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".وأضاف محمد شوقى: "وليد سليمان لم يتسرع ودخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل ما فى الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين وخرج بالأمس، وسيجرى مسحة جديدة يتوقع أن تكون سلبية ليتعافى بشكل نهائى".وتابع رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: "بيكهام سيجرى مسحة اليوم، وديانج أصبح سليمًا وقرار مشاركته وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، وسمير عدلى سيجرى مسحة جديدة وحالته مستقرة وخرج من العناية المركزة لغرفة عادية وسيخرج من المستشفى خلال يومين وبذلك سيكون الاهلى خالى من كورونا تمامًا".وعن طبيب الاهلى الذى سوف يخلف خالد محمود قال محمد شوقى: "أحضرت سير ذاتية لأطباء كبار وهى على مائدة الخطيب ليختار من بينها بالتشاور مع الجهاز الفنى لإعلان طبيب الفريق الاول".