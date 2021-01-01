جامعة عين شمس توضح خطوات الدفع الإلكتروني للمصروفات



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

نشرت كلية الآداب بجامعة عين شمس خطوات الدفع الإلكتروني للطلاب، وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سلامه وصحة الطلاب، لافتة إلى أن الخزينة تقتصر على المبالغ الصغيرة والمتعلقة بخدمات الدراسات العليا والسماح لذوي الاحتياجات الخاصة.



أوضحت كلية الآداب خطوات الدفع الإلكتروني بجامعة عين شمس عن طريق فوري ويمكن للطلاب معرفة جميع الخطوات



https://youtu.be/-OIByRaz9sE

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وفي ذات السياق نشرت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" 3 فيديوهات توضيحا لطريقة الدفع الإلكتروني ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عبر الضغط عبر هذا اللينك :‏1_https://www.youtube.com/watch?v=p4n7kYebWMU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3K4IwZA2tKBYFyRkCPM7XOErUwHArLJbmSvMDhV8gJRSMz8uabSkUHMQs‏2_ https://www.youtube.com/watch?v=MoWDTipkPTk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sQVJMLhS2E_VcT8WIHkMGKfyS_4gdWzD4fQ33Uw_X-2B2CjurO4SkPBw‏3_ https://www.youtube.com/watch?v=jB-BO4DP8KUوفي سياق اخر تنظم وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ورشة عمل مجانية لطلاب الكلية بعنوان ( مهارات جوجل للتسويق الإلكتروني ) وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 ديسمبر 2020 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بحجرة ١٢٦ بالدور الأول على أن يتم الحجز المسبق للحضوربحجرة219اقرا ايضا : مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يغلق أبوابه أمام الطلاب.. اعرف السببتعقد الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية واشراف الاستاذة الدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن تنظيم الاستاذة الدكتورة إيمان طه مدير وحدة متابعة الخريجين ، ويقدم الورشة ا. رضا عبد الحكيم كبير اخصائيين بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالى.اقرا ايضا : استمرار تطعيم طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بالمدن الجامعية للوقاية من الالتهاب السحائيواكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية على حرص الكلية على عمل مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية لتنمية المهارات العملية للطلاب بما يسهم في فتح آفاق جديدة تتناسب ومتطلبات سوق العمل في مصر والتي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على التجارة والتسويق الالكتروني وحتى يتمكن الطالب من خوض مجالات عديدة للعمل بجانب تخصصه الدراسي .وتتضمن الورشة العديد من المحاور منها : تحسين مهارات التسويق الإلكتروني، التعرف على أدوات الكترونية تساعد فى نمو النشاط التجاري