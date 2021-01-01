ألسن عين شمس تستضيف حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم

دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وأ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في المركز القومي لنقل الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم بحرم الكلية على مدار ثلاثة أيام من ٦ ديسمبر وحتى ٨ ديسمبر ٢٠٢٠.
وأوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية أن التعاون الفعال بين الكلية ووزارة الصحة والسكان، يأتى في إطار خدمة المجتمع والحفاظ على مخزون الدولة المصرية من الدم في إطار الأحداث المتلاحقة على وطننا.
وأكدت أ.د.يمن صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وزارة الصحة والسكان تكفلت بتقديم سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة وتم تعقيمها بشكل كامل مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والأمان للحفاظ على صحة المتبرعين، على أن تتواجد السيارة أمام حرم الكلية من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
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