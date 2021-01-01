وزير التعليم : إطلاق قناة مدرستنا 2 خلال 48 ساعة



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم خلال ال48 ساعة القادمة ، اطلاق قناة مدرستنا 2 التي ستخدم طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة.



وقال وزير التربية والتعليم : إن قناة مدرستنا 2 ستسعى لتقديم شرح مجاني على قناة تبث بشكل ارضي وفضائي ، مؤكدًا أن قناة مدرستنا 2 ستشرح لطلاب المرحلة الثانوية كيفية المذاكرة بشكل صحيح من بنك المعرفة وكيفية الاستعداد للامتحانات.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها وفرت لطلاب المدارس هذا العام وسائل تعليمية جديدة ومختلفة لجميع المراحل الدراسية.

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وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الوسائل الجديدة، تساعد الطلاب على المذاكرة بأفضل وأيسر الطرق.وقالت وزارة التربية والتعليم "من أبرز الوسائل التعليمية الجديدة التي تم توفيرها لطلاب المدارس: القناة التعليمية "مدرستنا" للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي"، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة المزيد من القنوات التعليمية الجديدة لباقي الصفوف الدراسية قريبًا.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه القنوات التعليمية تعمل على شرح المواد الأساسية لأي طالب يتعذر عليه الاتصال بالإنترنت.كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من الوسائل التعليمية الجديدة أيضا، المكتبة الإلكترونية المتاحة من بنك المعرفة المصري، ومنصة ادمودو التي تسهل التواصل بين الطلاب و المعلمين و تضم بداخلها فصولا افتراضية إلكترونية تسهل عملية التعلم والتواصل عن بعد.وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا الاولى عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦وأتاحت وزارة التربية والتعليم ، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هناوفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا الجديدة:- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون إلى هذه الحصص.