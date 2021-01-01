أحمد شفيق يصل إلى مقر محاكمته في قضية جمعية خدمات مصر الجديدة

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أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق

وصل أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال العباسية، لحضور جلسة محاكمته في اتهامه مع أخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وأبوالمجد أحمد على والسعيد أحمد عبده.

كانت النيابة العامة قدمت طعنا على حكم براءة المتهمين في القضية.

وكان قاضي التحقيق، أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

وكشفت التحقيقات قيام المذكورين بتوقيع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية زكريا عزمي، وكلف أحمد شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك ” حديقة الأسرة “.

المصدر: elbalad

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