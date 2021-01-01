الإمارات توقف 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي

أفادت قناة "i24news" الإسرائيلية، بأن السلطات الإماراتية، أوقفت صباح اليوم الاثنين، 200 مسافر إسرائيلي على متن طائرة لشركة "فلاي دبي"، عند وصولهم مطار دبي الدولي.
ووحسب القناة الإسرائيلية، لم يتم الكشف عن سبب التوقيف، لكن رجحت أن يكون ذلك متعلقا بمسألة تأشيرات الدخول غير المنظمة.
ولفتت إلى أنها أوقفت رحلة أخرى كانت ستقلع صباح اليوم من مطار "بن جوريون" قرب تل أبيب، وتم إنزال ركاب الطائرة إلى أن يتم حل المشكلة.
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