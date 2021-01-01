الواحد بـ240 دولار.. وزير التعليم: اجهزة تابلت المرحلة الثانوية كلفتنا 9 مليارات جنيه



وزير التعليم: اجهزة تابلت المرحلة الثانوية كلفتنا 9 مليارات جنيه وزير التعليم: اجهزة تابلت المرحلة الثانوية كلفتنا 9 مليارات جنيه

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل المبالغ التي دفعتها الدولة المصرية لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة.



حيث قال وزير التربية والتعليم : أن الدولة وفرت عدد 1.8 مليون جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوية ، مؤكدًا أن سعر الجهاز الواحد بـ 240 دولار .



وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه بناءا على الرقم السابق ذكره فيبلغ اجمالي تكلفة اجهزة تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة 9 مليار جنيه .

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واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لكل من يتحدث عن مجانية التعليم ، نؤكد أن الدولة تكبدت كل هذه التكاليف من اجل تعليم افضل لأبناء مصر ، حيث تحملت الدولة تطوعا هذه التكاليف ومنحت التابلت للطلاب مجانا بالاضافة إلى منحهم المحتوى التعليمي الموجود عليه مجانا على منصة ذاكر وعلى منصة ادارة التعليم.وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بالاضافة إلى التابلت ، تم منح كل طلاب المرحلة الثانوية تسعيرة متواضعة جدا لاستخدام الانترنت من جانب المصرية للاتصالات ، كما ان تصفح المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لن يحسب من ضمن الباقة.وردا على شكاوى تأخر تسليم أجهزة التابلت في بعض المدارس الثانوية ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الأعداد المتبقية من أجهزة التابلت وصلت إلى المديريات التعليمية ، وسيتم تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الجارى.ومن جانبه .. أعلن ائتلاف معا نستطيع الذي يضم بداخله عددا من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، أنه قد توجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بسؤال حول مدى صحة الأخبار المتداولة بشأن إتاحة شرائح محمول لطلاب الصف الأول الثانوي لتشغيل الإنترنت على التابلت خارج المدارس.وقال الائتلاف: إن وزير التربية والتعليم بالفعل أكد أن هذا الخبر صحيح، مشيرًا إلى أنه الوزير أكد تسليم شرائح محمول لطلاب الصف الأول الثانوي.وأوضح الائتلاف أن وزير التربية والتعليم شدد على التنبيه على ضرورة التوجه إلى شركة أورانج بالرقم القومي الخاص بالطالب، حيث يتم تسليم الخط إلى ولي الأمر ببطاقته إلى جانب شهادة ميلاد الطالب.ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من 15 ديسمبر 2020 حتى 30 ديسمبر 2020 ، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.وشددت وزارة التربية والتعليم على أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.وقالت الوزارة : سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.وبالنسبة لجدول الامتحانات التجريبية لطلاب اولى ثانوي فهو كالتالي :الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة لاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)ومن المقرر أن تكون الفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب من 9 صباحا حتى 9 مساء.