نصح نادي السيارات "أوروبا" بغسل السيارة بشكل منتظم خلال فصل الشتاء لتجنب الأضرار، التي تسببها الاتساخات والطين وملح الطريق على جسم السيارة.
وأوضح الخبراء الألمان أن مثل هذه الاتساخات تؤدي في الغالب إلى تآكل وصدأ الجسم الخارجي للسيارة، لاسيما إذا خالطها الماء من المطر أو المتناثر على الطريق، والذي تظهر آثاره بشكل واضح على الرفارف والعتبات.
ويوصي النادي الألماني بضرورة غسل السيارة من آن لآخر اعتمادا على مرات الخروج بالسيارة وتعرضها لمثل هذه الاتساخات، وبوجه عام ينصح بغسل السيارة أسبوعيا عند قيادتها بشكل متكرر أو حتى مرة في الشهر إذا كان الخروج بالسيارة قليلا.
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التعليقات على لمنع تآكلها.. نصائح ذهبية لغسل السيارة في فصل الشتاء
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