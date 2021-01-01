لمنع تآكلها.. نصائح ذهبية لغسل السيارة في فصل الشتاء

آخر الأخبارأخبار السيارات › لمنع تآكلها.. نصائح ذهبية لغسل السيارة في فصل الشتاء

صورة الخبر: لمنع تآكلها.. نصائح ذهبية لغسل السيارة في فصل الشتاء
لمنع تآكلها.. نصائح ذهبية لغسل السيارة في فصل الشتاء

نصح نادي السيارات "أوروبا" بغسل السيارة بشكل منتظم خلال فصل الشتاء لتجنب الأضرار، التي تسببها الاتساخات والطين وملح الطريق على جسم السيارة.

وأوضح الخبراء الألمان أن مثل هذه الاتساخات تؤدي في الغالب إلى تآكل وصدأ الجسم الخارجي للسيارة، لاسيما إذا خالطها الماء من المطر أو المتناثر على الطريق، والذي تظهر آثاره بشكل واضح على الرفارف والعتبات.

ويوصي النادي الألماني بضرورة غسل السيارة من آن لآخر اعتمادا على مرات الخروج بالسيارة وتعرضها لمثل هذه الاتساخات، وبوجه عام ينصح بغسل السيارة أسبوعيا عند قيادتها بشكل متكرر أو حتى مرة في الشهر إذا كان الخروج بالسيارة قليلا.

ويتعين أن يشمل برنامج غسل السيارة جميع أجزاء السيارة، لاسيما الجزء السفلي، والحرص على إزالة أي آثار للماء والرطوبة المتبقية بين أجزاء السيارة بقطعة قماشية، مع دهن العناصر المطاطية على الأبواب بمنتج عناية تفاديا لتشققها وتضررها من درجات الحرارة الباردة.​

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لمنع تآكلها.. نصائح ذهبية لغسل السيارة في فصل الشتاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30235

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager