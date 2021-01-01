تنضم اليابان للعديد من الدول في إعلان نهاية السيارات التقليدية والتحول للسيارات الكهربائية.
حسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فإن البلاد ستمنع بيع سيارات الوقود بعد 10 إلى 20 سنة قادمة كحد أقصى، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع تهدف لمنع الانبعاثات بحلول عام 2050.
في عام 2018 كانت السيارات مسؤولة عن 16% من الانبعاثات في اليابان، ومن المخطط له خفض النسبة بشكل كبير حتى عام 2030، وقد استجابت شركات السيارات اليابانية فأعلنت تويوتا نيتها توفير فئة كهربائية من كل سيارة كما أعلنت نيسان نيتها رفع نسبة المبيعات من السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 30% إلى 60% خلال العامين القادمين.
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التعليقات على اليابان تعلن التحول للسيارات الكهربائية ومنع سيارات الوقود
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