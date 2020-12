بالفيديو.. مازيراتي تنتج فيلمًا للاحتفال بـ106 أعوام على نشأتها بالفيديو.. مازيراتي تنتج فيلمًا للاحتفال بـ106 أعوام على نشأتها

تجه أنظار العالم إلى مازيراتي التي تحتفل بذكرى مرور 106 أعوام على انطلاقة مسيرتها، لتسطر فصلاً جديداً في تاريخها الذي يرتكز على نهجها وتطلّعها الدائم نحو المستقبل.



واحتفاءً بهذه الذكرى، أنتجت مازيراتي فيلماً قصيراً بعنوان مازيراتي من الألف للياء، لتسليط الضوء على مسيرة العلامة العريقة الممتدة لأكثر من قرن، ونهجها الفريد والمتطلّع دوماً نحو المستقبل.



ويسترجع الفيلم تعاون الأشقاء ألفيري وإتوري وإرنستو مازيراتي قبل 106 أعوام لتأسيس شركة ألفيري مازيراتي.

ويمثل فيلم Maserati from A to Z رحلة بصرية تتضمّن مجموعة صور متنوعة تتدفق بوتيرة سريعة لتسرد قصة ملهمة عن علامة مازيراتي وقيمها وسعيها على مر السنين لتحقيق أعلى مستويات الأداء والابتكار والتفرّد. ويتخلل القصة كلماتٍ رُتّبت أحرفها بحسب ترتيب الأبجدية الإنجليزية، للتعبير عن قيم مازيراتي وماضيها العريق وتطلّعها نحو المستقبل.وعلق ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي على مرور 106 أعوام : "نسعى إلى بناء مستقبلنا استناداً إلى جذورنا العريقة، ونفخر بحاضرنا الواعد الذي يرتكز على جهود وطموحات مبدعي مازيراتي الذين يسعون لتحقيق أهدافهم وتخطي جميع التحديات التي يواجهونها.واحتفلنا في عام 2020 ببداية مرحلة جديدة في مسيرة علامتنا، ونؤكد على حاجتنا أكثر من أي وقتٍ مضى لمواصلة الإبداع والالتزام بالأصالة والتمسك بقيم مازيراتي الراسخة لمواجهة التحديات المستقبلية بعزيمة وقوة. ونثق في مازيراتي أن الوقت مناسب اليوم للمضي قدماً في بناء مستقبلنا المشرق".يمثل الفيلم القصير Maserati A-Z عملاً يحتفي بمسيرة مازيراتي، عبر تسليط الضوء على العوامل التي عززت طموح علامتها التجارية. ويتعاقب في الفيلم كلماتٍ رُتّبت أحرفها الأولى بحسب الأبجدية الإنجليزية، ما يشكّل عرضاً مثالياً لماضي مازيراتي وحاضرها ومستقبلها.كما يستعرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، ما يزيد عن 30 طرازاً لمازيراتي، ليعكس الروح الإبداعية للعلامة عبر سلسلة صورٍ ذات لمسة بصرية عالية التأثير.وتم إبداع استخدام مقطوعة "Maserati Mix" كموسيقى تصويرية للفيلم، وهي توزيع خاص من مقطوعة The Chase للمؤلف الموسيقي جورجيو مورودير.ويمثل فيلم مازيراتي الجديد احتفالاً بماضي العلامة وحاضرها وتطلعها الداعم نحو المستقبل.ويستعرض الفيلم العوامل العديدة التي تعزز طموحات وإبداعات مازيراتي، مع إضافة صورٍ تمهّد لطرازاتها المستقبلية.كما يشير الحرف Z إلى التطلع الدائم نحو المستقبل، انسجاماً مع التزام العلامة الدائم بالحفاظ على مكانة متميزة في القطاع بفضل سياراتها وابتكاراتها ومشاريعها الجديدة، وتركيزها بالدرجة الأولى على المستقبل.