بعد أنباء فرض عقوبات على بكين.. الصين ترد على أمريكا بتهديد شديد اللهجة



الصين ترد على أمريكا الصين ترد على أمريكا

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على اعتزام الولايات المتحدة فرض عقوبات على ما لا يقل عن 10 مسئولين من بكين.



ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أكدت الخارجية الصينية، إدانة بكين بشدة فرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عقوبات على إدارة الجبهة المتحدة للعمل التابعة للحزب الشيوعي الصيني.



وأضافت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينج، أن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية والشرعية لحماية سيادتها وأمنها وحقوقها التنموية.

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وكانت مصادر قالت لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تستعد لفرض عقوبات على ما لا يقل عن 10 مسئولين صينيين، بسبب دورهم المزعوم في إزاحة الصين للمعارضين الذين تم انتخابهم في هونج كونج.وذكرت المصادر أن هذا القرار يستهدف مسئولين في الحزب الشيوعي الصيني، وذلك مع استمرار الضغط الذي تمارسه إدارة ترامب على بكين قبل أسابيع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم.وأضافت المصادر أن هناك ما يصل من 14 مسئول صيني، من بينهم مسئولين في البرلمان الصيني، وأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني، على رأس قائمة العقوبات، التي تشمل تجميد أصول، وفرض عقوبات مالية.وكشف مصدر أمريكي مسئول أن العقوبات ستضم عدد من المسئولين في هونج كونج والبر الرئيسي الصيني، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل عن الأسماء أو المناصب المستهدفة من العقوبات.وطردت حكومة هونج كونج، المدعومة من الصين، الشهر الماضي 4 من أعضاء المعارضة، وذلك عقب انتخابهم، عقب منح البرلمان، الصين سلطات جديدة للسيطرة غلى المعارضة في هونج كونج. ما تسبب في سلسلة من الاستقالات الجماعية من جانب نواب المعارضة في البرلمان.