

نمو سوق الأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 35% فى الربع الثالث من 2020 نمو سوق الأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 35% فى الربع الثالث من 2020

كشف تقرير حديث أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمى شهدت نموًا بنسبة 35.1% خلال الربع الثالث من عام 2020.‏



أوضح التقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق ‏IDC‏ أن إجمالى الشحنات فى السوق بلغ 125 مليون وحدة، وكان الدافع وراء الزيادة هو إطلاق منتجات ‏جديدة، والوباء العالمى. وساعدت المنتجات الجديدة من شركات، مثل: آبل، وسامسونج وغيرهما على تجديد الاهتمام بالفئات الشائعة، مثل: الساعات ‏الذكية، وسماعات الأذن.



لفت التقرير إلى زيادة إنفاق المستهلكين على الإلكترونيات أيضًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض ‏الإنفاق على السفر، وتناول الطعام خارج المنزل، والأنشطة الترفيهية الأخرى. وكان هذا التحول فى الإنفاق حافزًا آخر لسوق الأجهزة

‏القابلة للارتداء‎.

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وبحسب التقرير تصدرت شركة آبل السوق بحصة قدرها 33.1% خلال الربع الثالث من 2020. وحظيت سماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز) AirPods مع ساعات آبل Apple Watch بشعبية كبيرة بسبب الطلب الناجم عن الوباء. وبعد إطلاق ساعة Apple Watch SE، فقد أصبحت ساعة آبل تتوفر بأسعار مختلفة، فيما جاءت شركة شاومى فى المركز الثانى بعد شحن 17 مليون وحدة، شكلت الأساور الذكية نحو 12.8 مليون وحدة. وأدى انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى التوسع العالمى إلى دفع الشركة نحو الأمام مع معدل نمو سنوى قدره 26.4%، واحتلت شركة هواوى المرتبة الثالثة بإجمالى شحنات قدره 13.7 مليون وحدة، وذلك حتى مع العقوبات الأمريكية.وتواصل سامسونج استراتيجيتها الرامية إلى التوسع فى سوق سماعات الأذن بعلامات تجارية متعددة، وقد جاءت الشركة فى المرتبة الرابعة، وبلغت شحناتها من السماعات نحو 8.4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى 2.6 مليون ساعة ذكية.وقال (جيتش أوبراني)، مدير الأبحاث فى IDC: «بدأ العديد من الدول بتخفيف القيود ‏وفتح اقتصاداتها خلال الربع الثالث، مما ساعد على تعزيز الأنشطة الخارجية، فضلًا عن الطلب على الأجهزة القابلة ‏للارتداء».ومن المتوقع أن هذا النمو سيؤثر إيجابًا على سوق الأجهزة القابلة للارتداء فى المستقبل، إذ إن الأشخاص الذين اشتروا هذه الأجهزة لأول مرة قد يُحدِّثون أجهزتهم فى المستقبل.