

جوجل تستعين بالذكاء الاصطناعى لقيادة بالونات الإنترنت بالمناطق النائية جوجل تستعين بالذكاء الاصطناعى لقيادة بالونات الإنترنت بالمناطق النائية

أصبح بإمكان البالونات الضخمة التي أنتجتها شركة لوون Loon للعمل كأبراج اتصالات عائمة في المناطق النائية، أن تبقى في الهواء لمئات الأيام، بفضل طيار ذكي اصطناعي ابتكرته جوجل ولوون، إذ أنتجت لوون، التابعة لمجموعة جوجل، بالونات بحجم ملعب التنس مليئة بالهيليوم، يتم إرسالها إلى طبقة الستراتوسفير، وذلك لنقل إشارات الإنترنت من المحطات الأرضية إلى الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية الأخرى مثل الأبراج الخلوية تماماً.



ولكن على ارتفاع ما يقرب من 20 كيلومترًا في الهواء، فإنه من الصعب إبقاء هذه البالونات الضخمة في وضع ثابت، لأنها يمكن أن تبتعد عن مسارها بسهولة، ولكنّ اتحاد الباحثين في لوون وجوجل نجح في إنشاء وحدة تحكم ذكاء اصطناعي يمكنها مواجهة الرياح القاسية في طبقة الستراتوسفير، عن طريق إطلاق الهواء للهبوط أو إضافته للصعود، وركوب التيارات الجوية في الاتجاه المطلوب.



جدير بالذكر أعلن المسئولون عن مشروع Project Loon التابع لشركة Alphabet المالكة لجوجل أن مناطيدها المطورة فى إطار المشروع بدأت تقديم خدمات الإنترنت التجارية فى كينيا، وأشارت مصادر فى شركة Loon إلى أن بعض مناطيدها عملت بصورة تجريبية فوق كينيا الشهر الفائت، واستطاعت هذه المناطيد توفير خدمات الإنترنت لنحو 35 ألف شخص عبر شبكات 4G لاسلكية.

وتبعًا للشركة فإن نحو 35 منطادا ستعمل فوق كينيا وبالتعاون مع شركة Telkom Kenya لتقوم بتغطية مساحة 50 ألف كلم مربع تقريباً بشبكات الإنترنت عبر تقنية 4G، وستطير هذه المناطيد على ارتفاعات تصل إلى 19 كلم، وستصل سرعة تحميل البيانات فى شبكاتها إلى 18.9 ميجابايت/ثا، وسرعة الإرسال إلى 4.74 ميجابايت/ثا، بمعدل استجابة يعادل 19 ميلى ثانية.







