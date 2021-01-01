تعرضت محافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة، صباح الاثنين، مع تجمعات للسحب وانخفاض درجات الحرارة.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، وليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة «30 % تقريباً» على بعض المناطق من السواحل الشمالية «الإسكندرية – مطروح – السلوم».
والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.
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التعليقات على سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.. و«الأرصاد»: «لا تنخدعوا بطقس الظهيرة»
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