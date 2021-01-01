

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.. و«الأرصاد»: «لا تنخدعوا بطقس الظهيرة» سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.. و«الأرصاد»: «لا تنخدعوا بطقس الظهيرة»

تعرضت محافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة، صباح الاثنين، مع تجمعات للسحب وانخفاض درجات الحرارة.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، وليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة «30 % تقريباً» على بعض المناطق من السواحل الشمالية «الإسكندرية – مطروح – السلوم».



والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

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ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي. وتكون حالة كل من البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «26- 14»، الإسكندرية «25 – 13»، قنا «29- 11»، الأقصر «29– 11»، أسوان «29– 11» .قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد، إن الأسبوع يشهد ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، مطالباً ألا ننخدع بارتفاع درجات الحرارة في الظهيرة، لأنه بمجرد غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة، كما أن الطقس بارد ليلاً، فعلينا بارتداء الملابس الشتوية خاصة ونحن على أبواب الشتاء.