

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7/12/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7/12/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

تتوالى الاحتفالات بعيد ميلاد برج القوس بعد حلول الشمس في برجه يوم 22 نوفمبر الماضي. ولا يزال تأثير وجود الشمس في برج القوس مستمرًا على مختلف الأبراج خاصة النارية منها حيث يشعرون بالمزيد من الحيوية والحماس والرغبة في الانطلاق والتجديد.



هذه الطاقة التي تستمر حتى العام الجديد مصحوبة بحظ جيد لمواليد الأبراج النارية في الأسابيع الأخيرة من عام 2020. للتعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج القوس وباقي الأبراج على الصعيد العاطفي والمهني والصحي طالع التقرير التالي.





حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اعمل وستنجح

برج الصبر أو العذراء، أصحابه لديهم قدرة فائقة على تحمل المسئولية ونجاحها بشكل خارق، هو واحد من الأبراج التى تتسم بالقوة والتركيز فى أمورها العلمية أكثر من الشخصية، عادة يتهم أصحابه بالأنانية إلا أن هذا غير حقيقى فلديهم عاطفة قوية تجاه من يحبون، "اليوم السابع" يقدم لمولود برج العذراء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

من المتوقع أن تحدث بعض التغيرات المحمودة فى حياتك المهنية، مثل تغيير كادرك الوظيفى أو ترقية فى طريقها إليك ستمنحك مسئوليات جديدة وستجد فرصة لتحقق ذاتك، فاستعد للعمل ولا تسمع للنقد الهدام من الأخرين

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

اهتم بالعائلة ولا تترك الأمور تسير حولك من دون ترتيب، الحياة العشوائية لها عواقب كثيرة قد تتسبب لك فى بعض المشكلات التى لا تستطيع التخلص منها بسهولة

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

أنت تبالغ كثيرا عندما يكون الأمر متعلقا بالنظام الغذائى والتمرينات الرياضية، فعليك أن تهدأ قليلا حتى تستطيع أن تنجح فى تحقيق اهدافك هذا سيكون صعب قليلا ولكن ستستطيع أن تتعامل بشكل افضل.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج العذراء

بعض الصعوبات المهنية ستتلاشى خلال الفترة القادمة، ستكون قادرا على إقناع الآخرين بوجهة نظرك، اليوم هو الوقت المناسب لإثبات ذاتك فاعمل وستنجح



حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تفاءل

برج الدلو يبدأ من 19 يناير وحتى 18 فبرایر، ويتميز أصحابه بشخصيتهم المستقلة ولديهم القدرة على إدارة الأعمال، يعشقون الحديث فإنهم بارعون فيه قادرين على التعامل مع شخصيات مختلفة، يتمتعون بالذكاء، موقع "اليوم السابع" يقدم لمولود برج الدلو توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير برج الدلو دلوعة السينما العربية الفنانة شادية.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

حاول أن تبتعد عن المقابلات التى تؤثر على مجال عملك اليوم، قد ينتج عنها بعض السلبيات التى تؤخر إنجازاتك فى مجال العمل خاصة أن عملك بالفعل به الكثير من الصعاب والعقبات ولكن عليك الحكمة فى التصرف .

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى

الحب أجمل ما فى الحياة والأجمل أن تحبها هى، التعايش معها بحلوها ومرها، تخطى أزماتها بتفاؤل، وتعامل مع الأخرين بمنتهى البساطة والتلقائية ستعطيك الحياة أجمل ما فيها لا تشعر بالبؤس لأنك لم تجد الشريك حتى الآن ربما ينبغى أن تجد نفسك أولاً.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

قد تشعر بالصداع الشديد ولا تستطيع النوم وتواجه ليلة صعبة بعض الشيء لا يمكن الراحة فيها، فحاول أن لا تفكر كثيرًا فى الأشياء التى قد تؤرقك، وتناول السوائل التى تساعد على تهدئة الأعصاب وسيمر الوقت الصعب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة:

التقدم حليفك على مستوى الحياة العلمية والمهنية، ما حلمت به سيتحقق الآن، لذلك يجب أن تأخذ الأمور ببساطة وتفاءل ولا تبالغ فى التفكير أكثر من اللازم.



حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. طور مهاراتك

"اليوم السابع" يقدم لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وبرج الحوت من الأبراج المائلة التى تعشق الخيال وتعيش الحياة بطريقتها الخاصة. ومولود برج الحوت لا يحب التعجل فى اتخاذ القرارات وخاصة الهامة، يتسم أصحابه بالتفكير الزائد، وهو برج عاطفى يحب بكل ما يملك من حواس ورغم ذلك فهو شخص خجول للغاية، ومن مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحى.

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ويتميز مواليد هذا البرج بالشخصية النشيطة والمبتكرة المحبة للغير ولدى مواليده عاطفة ورومانسية شديدة إلى جانب الشجاعة والتفاؤل، "اليوم السابع" يقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير برج الحمل الفنانة مى نور الشريفحظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنىأنت قائد رائع، تستطيع أن تكسب ثقة مرؤسيك بمنتهى البساطة والتلقائية، لذلك ستحقق فى عملك المزيد من النجاحات التى تسعى إليها، لا تتراجع عن طريقة عملك المفضلة لك وللجميع من حولك بسبب بعض العناصر السيئة التى تحاول تشكيكك فى نفسك.حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفىتبحث عن الحب بين المحيطين بك، ولكنه سيأتيك قريبًا جدًا من شخص لم تكن تتوقعه على الإطلاق، سيكون كل حياتك وعمرك الذى تبحث عنه، فقط انتظر سيأتيك الخير.حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحىيجب أن يبتعد عن بعض العادات الصحية الخاطئة التى تتبعها، كتناول الأطعمة الدسمة والنوم مباشرة، حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة القادمةفترة جديدة من حياتك، عليك بالاجتهاد والتقدم فى العمل، والاستمتاع بكل لحظة فى حياتك فالحياة مليئة بالمفاجئات السعيدة، وحاول أن تتماسك أمام أى ضغوطات ومشكلات.حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعلم الدرسيمتاز أصحاب برج الجوزاء بأنهم ذوى شخصية مرحة، بالرغم من ما يتعرضون له من غدر المحيطين بهم، إلا أنهم ثابتون على نجاحاتهم وتقدمهم، ومن مشاهير برج الجوزاء سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.فاتن حمامةفاتن حمامةحظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنىتسيطر هذه الأيام على الأمور في مجال عملك، وتثبت للجميع أنك جدير بالثقة وصاحب نظرة صائبة ، إلا أن بعض المشكلات لم تقدر على الخروج منها، فقط تعلم الدرس وتعامل على أساسه.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفىأمورك العاطفية تبدو في مرحلة متوترة استمرت من الأيام القليلة الماضية إلى يومنا هذا، تحدث العديد من المشاكل مع شريك حياتك فحاول أن تتفاداها ولا تدخل فى أي مناقشات حادة معه.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحىحالتك الصحية تبدو مستقرة ولكنك تتعامل بشكل سيء مع تغذيتك، وتهمل شرب الماء بشكل كبير، حاول أن تستعيد نشاطك بوجبات صحية وشرب الماء بكميات كبيرة.توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الجوزاء:الأمور هذه الأيام تبدو سيئة، إلا أنك قريباً ستجد مخرجاً لجميع المشكلات، وستحل بشكل أسرع مما تتوقع.حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. عش بسعادةيمتاز أصحاب برج الميزان بأنهم يمتلكون ابتسامة ساحرة، كما انهم يتعاملون بدبلوماسية كبيرة مع جميع المحاطين بهم على كافة الأصعدة، ومن مشاهير برج الميزان النجمة الكوميدية سناء يونس.سناء يونسسناء يونسحظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنىيمتاز أصحاب برج الميزان أن لديهم قابلية للتغيير، وإعادة النظر بمبادئهم التي يتبنونها من قبل، مما يجعلهم في مجال العمل لديهم مرونة كبيرة في التعامل سواء كانوا رؤساء عمل أو مرؤسين.حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفىهذه الأيام تبدو جيدة جداً لأصحاب برج الميزان مع شركائهم، تسير الأمور بهدوء والمشكلات تحل سريعاً، فلا داعي للقلق.حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحىاهتمام شريك حياتك بك يجعلك تبدو دائماً في حالة مبهجة تعكس مدى سعادتك، وهذا ما يفرق جداً في حالتك الصحية لأن السعادة تزيد من المناعة وتحميك من الأمراض.توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الميزانتسير الأمور هادئة في جميع المجالات التي تقوم بها، عش بسعادة ولا تكترث لما تسمعه ممن حولك، فهم لا يرغبون أن يروك سعيداً.حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. حاول تنسىيعتبر أصحاب برج العقرب من الشخصيات التي تعشق الصراحة والوضوح في تعاملاتها عموماً، حتى أن أغلب الذين يتعاملون معهم يهابون منهم بشكل كبير، ومن مشاهير برج العقرب النجمة منى زكي.منى زكيمنى زكيحظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنىيتفانى أصحاب برج العقرب في مجال عملهم ويبحثون دائماً عن التميز، إلا أنهم هذه الفترة ينتابهم الكثير من الخمول نتيجة أزمة نفسية تعرضوا لها، يجب النسيان والبدء من جديد.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفىعلاقتك مع شريك حياتك ينتابها بعض التوتر، خاصة بعد تدخل بعض المقربين منكم لحل تلك المشكلات والتي جاءت بالعكس وأصبحت المشكلات في تراكم وزيادة بشكل مبالغ فيه.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحىالهالات السوداء والوجه الشاحب أصبحا من علاماتك المميزة التي حصلت عليها بسبب اهمالك الجسيم لصحتك وغذائك اليومي، غير نمط حياتك وأبحث دائماً عن ما يجعلك تبدو بصحة أفضل.توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج العقربالعراقيل تتزايد في مجال العمل، الحاقدين يبحثون دوماً على طرق لجعلك تفشل وظهورك بصورة غير لائقة، تحداهم وحاول أن تسيطر على ما بقى من حماسك وتوجيهه نحو أهدافك ونجاحك.حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقبل النقديمتاز أصحاب برج الأسد بحسن القيادة والتصرف في كافة أمورهم، كما أن لديهم اصراراً كبيراً لتحقيق ما يتمنون، ومن مشاهير برج الأسد المطربة السورية ميادة الحناوي.ميادة الحناويميادة الحناويحظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنىتواجه بعض المشكلات التي تجعلك في حالة تعصب كبير لأرائك، كما أن عدم استعدادك لتقبل النقد يجعلك لا تتقبل أي نصيحة ممن حولك،عليك هذه الفترة بشكل خاص تقبل النقد ومناقشة الأمور بس جاد.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفىيبدو أن أصحاب برج الأسد يعانون هذه الفترة من ضغوط كبيرة على جميع الأصعدة مما يجعلهم لا يتقبلون أي نقاش حتى مع من يحبون، مما قد يترك أثر سيء في قلب المحب وهو لا يدري بذلك.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحىصحتك بشكل عام ليست جيدة، فأنت تتبع نظاماً غذائياً خاطئًا يسبب لك مشكلات في المعدة وغيرها، اهتم بصحتك جيداً.توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الأسدالمشكلات التي تتعرض لها أيام قليلة وسوف تختفي تماماً، وكل ما حاولت مناقشة تلك المشكلات ستتخلص منها بشكل أسرع وأفضل.حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى..انتهز الفرصةيتميز مواليد برج الثور بالعديد من الصفات، من أبرزها أنهم شخصيات موثوقة، وعملية، ومخلصة، أما بالنسبة للعمل فهم يحبون أن يقنوا كل عمل موكل إليهم بمثالية عالية، ومن مشاهير برج الثور جيسيكا ألبا، وفى إطار هذا السياق يقدم اليوم السابع حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.جيسيكا ألباجيسيكا ألباحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنىحاول أن تكون فى رفقة هؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم تزويدك ببعض المعلومات المفيدة فى العمل، لقد كنت تفكر بشكل كبير وهذا هو الوقت المناسب للمخاطرة، وفر وقتك لحل المشكلات المهمة واترك الأمور الثانوية.حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفىشخص ذكي وجذاب سيدخل حياتك قريبًا، حاول أن تنتهز الفرصة، وتتعرف عليه ولا تجعل خيبات الماضى تؤثر بك.حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحىتحتاج إلى رعاية عينيك بشكل خاص، خاصة إذا كانت وظيفتك تتطلب إجهادًا شديدًا للعيون، يجب على الأشخاص ، الذين يضطرون إلى القراءة كثيرًا أو التقاط صور فوتوغرافية أو استخدام الكمبيوتر بشكل مستمر خلال اليوم ، فحص أعينهم والعناية الكافية.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلةاليوم مليء بالتصفيق والثناء لك، قد تحصل على جائزة لأدائك المتميز، قد تضعك مبادئك كنموذج يحتذى به للعديد من الأشخاص بما في ذلك منافسيك أيضًا، فقط حاول إعادة تقييم قراراتك قبل أن تجعلها فعالة.حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم اتخاذ القراريتميز مواليد برج الجدى بقوة الشخصية، وحبهم للعائلة بشكل كبير والتواصل معهم باستمرار، ويفضلون الأماكن الهادئة، كما يمتازون بتخطيطهم الطويل الأمد لتحقيق أهدافهم، ومن مشاهير برج الجدى أحمد حاتم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات الأبراج وحظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.أحمد حاتمأحمد حاتمحظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنىيحظى اهتمامك بالتفاصيل بدعم وموافقة رؤسائك اليوم، أخيرًا سيلاحظون إخلاصك وإبداعك وتفانيك في العمل وستنتظرك مكافآت كبيرة، سيكون اليوم مشغولاً ومليئاً بالالتزامات المتعلقة بالعمل ، لكنك ستشعر بالسعادة والحيوية.حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفىتجنب أي مشكلة مع شريكك اليوم، كن لطيفًا ومحبًا، حاول أن تفهم وجهة نظر شريكك، حاول تحويل ذهنه إلى الأوقات الجيدة التي شاركتها فيها.حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحىأنت متحمس للحفاظ على لياقتك، أنت أيضًا تميل إلى اليوجا، تدرك رغباتك في حياة صحية، ابدأ بخطوة واحدة في كل مرة، فابحث عن خيار صحي.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلةاليوم هو وقت القرار، لقد كنت قلقًا بشأن بعض المشكلات في الأسبوع الماضي، ومع ذلك ، تحتاج اليوم إلى اتخاذ قرار قد يبدو صعبًا في البداية، سيرشدك قلبك في الاتجاه الصحيح.حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى..تبالغ فى التفكيريعتبر مواليد برج القوس من اكثر الأشخاص عاطفية وحنانا ورقة، ويعشقون الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات، وتجذبه أجواء المطر والشتاء عامة، ويعشقون السفر والرحلات، ومن مشاهير برج القوس كاتى هولمز، وفى إطار هذا السياق يقدم اليوم السابع لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.كاتى هولمزكاتى هولمزحظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنىستكون الحياة في مكان العمل رائعة وستكتمل جميع الأهداف في الوقت المحدد، لكن في الأمور التجارية استشر الممارسين القانونيين قبل توقيع أي صفقة، قد تكون هناك فرص لتعرضك للاحتيال.حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفىلطالما كنت ذات طبيعة جادة ، لكنك الآن تبالغ في التفكير في علاقاتك، توقف عن البحث عن المعاني الخفية والآثار الأعمق في كل شيء، بدلاً من ذلك ، اخرج للمزاح الخفيف واستمتع بوقت ممتع، لا تدع ضغط المسؤوليات والتوقعات يأخذ كل المتعة من علاقاتك.حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحىستختفي أي مشاكل قد تكون واجهتها خلال الأيام القليلة الماضية، هذا أيضًا هو الوقت المناسب لمتابعة الفحوصات الصحية السنوية الخاصة بك، إذا ظهرت أي حساسية طفيفة أو مشاكل صحية أخرى اليوم ، فعليك علاجها على الفور لأنها قد تصبح أكثر تعقيدًا في وقت لاحق.توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس الفترة المقبلةأنت ثابت ومستقر اليوم، قراراتك هي نتيجة عمليات مدروسة جيدا، قد تشهد بيئة العمل بعض التغيير الإيجابي، قد تقابل أحد معارفك القدامى في المنزل.حظك اليوم الإثنين 7/12/2020 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى..شريكك ينتظركيمتلك أصحاب برج السرطان قدرة كبيرة على جعل الناس يبوحون بأسرارهم لهم، ويتمسكون بموقفهم بشدة، ويصعب إرضائهم فى الكثير من الأحيان، ومن مشاهيره الفنان العالمى فان ديزل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.فان ديزلفان ديزلحظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنىالنجاح يلمع في برجك، سيكون لديك يوم إيجابي في مكان العمل، سيتم حل المشكلات المعلقة، إذا كنت تشعر أنه يجب التفكير في ترقية ، فهذا يوم جيد لبدء الحديث مع سلطات اتخاذ القرار.حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفىجرب شيئًا جديدًا لأن الملل يتسرب إلى علاقتك، الأمور المهنية تتحرك بسرعة هائلة وأنت عالق بها، انتبه واحذر فشريكك لا يزال في انتظارك لكنه قد يمل.حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحىمن المحتمل أن تكون الصحة ثابتة إلى حد ما اليوم وستختفي المشكلات البسيطة التي كنت تعاني منها في الأيام القليلة الماضية، ومع ذلك ، فمن الضرورى الاحتراس من الأمراض البسيطة التي قد تتطور اليوم، إذا تجاهلتهم ، فيمكن أن يتطوروا إلى أبعاد خطيرة.توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلةيمكنك تعويض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق، نتيجة لذلك تميل إلى الإفراط في التفاؤل، حاول الاحتراس من الميل إلى المخاطرة دون التحقق من الفرص بعمق.