إصابة 4 نواب ومطران الفيوم يُعلق الصلوات وزيارة الأديرة



"كورونا" تهاجم الفيوم.. والمحافظ يخفض عدد العاملين بالمصالح الحكومية "كورونا" تهاجم الفيوم.. والمحافظ يخفض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

ارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الفيوم، حيث أكد مصدر طبي لـ"الوطن" أنّ الحالات الإيجابية يوميًا بدأت تتجاوز 20 حالة، وتجاوز عدد المعزولين بمستشفى التأمين الصحي أكثر من 120 مصابًا، مُبينًا أنّ أشهر المصابين بالفيروس هم ثلاثة نواب بمجلس الشعب ونائب بمجلس الشيوخ، الأمر الذي جعل محافظة الفيوم تبدأ الاستعداد لمواجهة الفيروس عبر توفير عمارات للعزل في حالة زيادة الأعداد بشكل كبير، بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية، كما اتخذ مطران الفيوم عددًا من القرارات الصارمة لمنع انتشار الفيروس.



إصابة 4 نواب بكورونا دفعة واحدة

وأصيب 3 نواب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ ونجله، حيث أكد مصدر طبي لـ"الوطن" إصابة كل من الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب في القائمة الوطنية عن مقعد المرأة، وكامل فيصل موسى عضو مجلس النواب عند الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا عن حزب "مستقبل وطن"، وعبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق وأمين عام حزب "مستقبل وطن" بالفيوم بالإضافة إلى إصابة نجله أيضًا.



كما أكد المصدر، إصابة النائب والمرشح السابق منجود الهواري بالفيروس، موضحًا أنّ "الجارحي" و"نجله" و"فيصل" والدكتورة مرفت أعراضهم بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، بينما تدهورت حالة النائب والمرشح السابق منجود الهواري وتم إخضاعه للعزل في أحد المستشفيات بالقاهرة.

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محافظ الفيوم يخفض عدد العاملين بالمصالح الحكومية أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، وكذا مديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين في النصف الأول من الشهر، وحضور الـ50% الأخرى في النصف الثاني من الشهر، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتًا إلى أنه يستثنى من القرار مديريتي الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحي بالفيوم.كما تضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقًا لما تقتضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.محافظ الفيوم يتفقد عمارات عزل مصابي كورونا تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، 3 عمارات تم تجهيزها لعزل مصابي كورونا بمساكن الإسكان الاجتماعي في منطقة "عزبة رشيد"، التابعة للوحدة المحلية بقرية "شدموه"، دائرة المركز.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ وجه بمراجعة تجهيزات 3 عمارات، منهما اثنتان معدتان لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، وعمارة للطوارئ لإيواء المتضررين من ظروف الطقس السيء إن وجد.وأضاف المتحدث الرسمي أنّ المحافظ وجه كذلك بمراجعة خدمات الكهرباء، ومواتير رفع مياه الشرب وأدوات المعيشة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة في المنطقة.ووجه محافظ الفيوم بضرورة التنسيق بين مسئولي مجلس مدينة إطسا من جانب، ومسئولي التضامن الاجتماعي والصحة من جانب آخر، ليكون الجميع على استعداد لتلقي أي حالة مصابة بفيروس كورونا، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، من حيث العزل وتلقي البرنامج العلاجي اللازم.مطران الفيوم يعلق الصلوات وزيارة الأديرة بسبب كوروناأصدر الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس الأديرة، عدة قرارات كنسية تتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، بعد تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث قرر تنظيم عمل الخدمات الكنسية بكنائس الإيبارشية بدءا من الأحد المقبل.وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الأنبا إبرام، قصر صلوات القداسات على أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط أسبوعيًا، على أن يقام قداس واحد فقط، في كل يوم من هذه الأيام، بجميع كنائس الإيبارشية والحجز مسبق هاتفيًا، وأن يتراوح أعداد الحضور بكل قداس من 50 إلى 100فرد كحد أقصى، مطالبًا بعدم تكرار حضور القداسات إلا مرة واحدة في الشهر لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور.كما شملت الإجراءات، تعليق صلوات التسبحة الكيهكية بجميع كنائس الإيبارشية، على أن تتم متابعتها بالمنزل عبر القنوات الفضائية المسيحية، بالإضافة إلى تعليق جميع الاجتماعات والخدمات والتربية الكنسية بجميع أنواعها لكل المراحل العمرية.ووجه الأنبا إبرام بقصر صلاة الجنازة بكنائس الإيبارشية على أسرة المنتقل، بحد أقصى 20 فردا وبحضور أب واحد وشمّاس.كما قرر إقامة تذكارات الأربعين والسنوية بدير الأنبا أور، بعد التواصل مع الأب الراهب بالدير.ولفت مطران الفيوم إلى الاستمرار في إتمام سري المعمودية والميرون بكنائس الإيبارشية، في الثلاثة أيام المخصصة لإقامة القداسات فقط، ولا يزيد عدد الحضور لها عن 4 أفراد كحد أقصى، مع تحديد يوم وموعد لإتمام الصلاة.وشدد على تعليق الزيارات الفردية والجماعية، لأديرة القديس العظيم الأنبا إبرام بالعزب، ورئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان.كما قرر تعليق صلاة الثالث، وصلاة الحميم، والزيارات المنزلية، والرحلات داخل الفيوم وخارجها، ومقابلات الآباء، واستخدام قاعات المناسبات، والأنشطة الكنسية، مشددا على ضرورة اتباع الجميع بدون استثناء للإجراءات الاحترازية والوقائية في الكنيسة وخارجها.