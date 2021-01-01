

لو مش ظاهرة عليك أعراض.. كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا؟ لو مش ظاهرة عليك أعراض.. كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا؟

ظهور إيجابية مسحة فيروس كورونا المستجد لدى العديد من المشاهير مؤخرًا رغم عدم ظهور أعراض عليهم، أثار تساؤل البعض عن إمكانية تعرضه للإصابة بكوفيد-19، دون الشعور بأي أعراض، وكيفية اكتشاف الأمر.



يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، يقول خلال حديثه لـ"الوطن"، إن الشخص يمكنه التأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمها في حالة عدم ظهور أعراض عليه، عن طريق عزل نفسه لمدة 14 يومًا.



وبحسب "عز العرب": "إذا ظهرت عليه أعراض خلال فترة العزل، يلجأ الشخص لعمل تحليل pcr للتأكد من إيجابية المسحة أو سلبيتها، وهذا البروتوكول المتعارف عليه".

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وتابع "عز العرب" حديثه قائلًا: "يوجد استثناء لدى بعض الأشخاص الذين لديهم التزامات ويخالطون كبار السن في منزلهم، فعندما يرغبون في التأكد من عدم إصابتهم بكورونا دون ظهور أعراض عليهم، فلا يوجد بديل لمعرفة ذلك سوى إجراء تحليل pcr".عز العرب: إجراء تحليل كورونا في حالتين رغم عدم ظهور أعراضوأشار "عز العرب" إلى وجود حالتين، ينصح خلالهما بإجراء تحليل pcr، رغم عدم ظهور أعراض، وهما مخالطة أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.أما الحالة الثانية تتمثل في العودة من دولة أو مكان ترتفع فيه أعداد مصابي كورونا، لذلك ينبغي على الشخص إجراء تحليل pcr، قبل عودته إلى المنزل، رغم عدم شعوره بأي أعراض تتعلق بالجائحة.ونصح استشاري الأمراض المعدية، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، التي تتمثل في ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي وترك مسافات تباعد اجتماعي مناسبة بين أقرب الأشخاص له، خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين مع قدوم الموجة الثانية لكوفيد-19، التي بدأت في التفشي بمختلف أنحاء العالم بالآونة الأخيرة.