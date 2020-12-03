

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم.. الطماطم بين ٢.٧٥ و٦.٢٥ جنيه للكيلو أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم.. الطماطم بين ٢.٧٥ و٦.٢٥ جنيه للكيلو

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من تباين خلال تعاملات اليوم الأثنين ٧ ديسمبر 2020.



و تتراوح أسعار الطماطم من ما بين ٢.٧٥و ٦.٢٥جنيه للكيلو، و البطاطس من ١.٥٠ إلى ٣.٢٥جنيه، والبصل من3 إلى5.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ١.٥٠ إلى ٤ جنيهات، والفاصوليا ما بين ٣ إلى ٤.٥٠جنيهًا، والفلفل الرومي بـ5 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.



أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥ و٣ جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيه.

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وتتميز الخضروات بأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة (نحو 35 سُعر لكل 100 جرام في المتوسط)، ولهذا فهي من المواد الغذائية التي يجب أن تؤكل يوميّاً، وتمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات الضرورية والنشويات والدهنيات البروتين الغنية بالسُعرات الحرارية (دهنيات : 900 سُعر/ 100 جرام، نشويات وبروتين : 400 سعر / 100 جرام).وتعتبر الخضراوات مصدر غني للعديد من المغذيات المهمة للجسم ولتقوية مناعته، فهي مصدر للألياف الغذائية، وللعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل: الفيتامينات A، E و C، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، حمض الفوليك، وغيرها من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المهمة لمناعة الجسم.وتدخل بعض أنواع الخضراوات تحت مسمى «الأغذية الخارقة» إذ أن العديد من الدراسات التي أجريت عليها بينت أن بعض منها مهم في تقوية المناعة ويحوي مواد خاصة ومركبات قوية في محاربة الجذور الحرة والالتهابات والوقاية من السرطانات وغيرها من الأمراض المزمنة، وأحد أشهر الأمثلة عليها: البروكلي، الطماطم، الثوم، السبانخ.