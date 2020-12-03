تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020

واصلت أسعار العملات استقراراها اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 وسجلت متوسطاتها في البنك المركزى المصرى كالتالى: دولار أمريكى 15.61 جنية للشراء 15.71 جنية للبيع.
وسجل اليورو 18.92 جنية للشراء 19.05 جنية للبيع، وسجل جنيه إسترلينى20.99 جنية للشراء 21.12 جنية للبيع، وفرنك سويسرى 17.49 جنية للشراء 17.62 جنية للبيع.
100 ين يابانى 14.99 جنيه للشراء 15.09 جنيه للبيع.
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