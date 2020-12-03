تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020

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تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020

واصلت أسعار العملات استقراراها اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 وسجلت متوسطاتها في البنك المركزى المصرى كالتالى: دولار أمريكى​ 15.61 جنية للشراء 15.71 جنية للبيع.

وسجل اليورو​ 18.92 جنية للشراء 19.05 جنية للبيع، وسجل جنيه إسترلينى​20.99 جنية للشراء 21.12 جنية للبيع، وفرنك سويسرى​ 17.49 جنية للشراء 17.62 جنية للبيع.

100 ين يابانى​ 14.99 جنيه للشراء 15.09 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية سجل ريـال سعودى​ 4.16 جنية للشراء 4.19 جنية للبيع،وسجل دينار كويتى​ 51.30 جنية للشراء 51.65 جنيه للبيع.

اليوان الصينى​ بلغ 2.39 جنيه للشراء 2.40 جنيه للبيع.

المصدر: البوابة نيوز

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