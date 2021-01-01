في الشتاء.. خبيرة تجميل تقدم 7 نصائح مهمة للحصول على مكياج جذاب

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نصائح مهمة للحصول على مكياج جذاب

أكدت خبيرة التجميل علياء سلطان أن هناك طرق عديدة للحفاظ على البشرة يجب اتباعها في ظل أزمة كورونا والبقاء بالمنزل التي باتت تؤرق طبيعة البشرة الدهنية والحساسة خاصة أن فصل الشتاء يحتاج إلي أساليب وطرق مختلفة للحفاظ علي البشرة.

وقدمت خبيرة التجميل في تصريحات صحفية، مجموعة نصائح للحصول على مكياج بارز وجذاب، تعرف عليها خلال السطور التالية.

1- وضع قليل من ظل الجفون أو تطبيق الايلاينر المجنح ووضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود وأحمر شفاه بلون هادي .

2- يرتكز المكياج البارز على إبراز جمال البشرة ورونقها ويمتاز هذا النمط من المكياج بأنه موضة متجددة لا تبطل فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا.

3- ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.

4- ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية ثم قومي بتعريضه تدريجيا مع رفعه إلى الأعلى باتجاه الحواجب خاصة أن كنت تتمعين بعيون دائرية حتي يمنحك شكل عيون بارزة ومسحوبة.

5-حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي أو التوتي.
6- حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك

7-ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء على الرموش لتطويلها وتكثيفها .

المصدر: elbalad

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