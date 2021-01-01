

علاج دمل العين بطرق منزلية من مطبخك فى لمح البصر علاج دمل العين بطرق منزلية من مطبخك فى لمح البصر

طريقة علاج دمل العين بطرق منزليه من الطرق التى يمكن اللجوء إليها لعلاج الدمل من مطبخك إليك طريقة علاج دمل العين بطريقة منزليه وإليك علاج دمل العين عند الاطفال وأبرزهم بمرهم تيراميسين لعلاج دمل العين وعلاج دمل العين بالشاى الدافىءبطرق منزلية من مطبخك



طريقة علاج دمل العين بطريقة منزليه



يعد دمل العين هو عدوى تبدأ في مسام الشعر و يتحول الجلد إلى اللون الأحمر في منطقة الإصابة بعد أربعة إلى سبعة أيام ، يبدأ الورم في التحول إلى اللون الأبيض مع تجمع القيح تحت الجلد.

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وتعد الأماكن الأكثر شيوعًا لظهور الدمامل هي الوجه والعنق والإبط والكتفين والأرداف.وتعد معظم الدمامل ناتجة عن جرثومة (بكتيريا المكورات العنقودية). تدخل هذه الجرثومة الجسم من خلال فتحات صغيرة أو جروح صغيرة في الجلد أو يمكن أن تنتقل عبر الشعر إلى الجريب.هذه المشاكل الصحية تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد:داء السكريمشاكل في جهاز المناعةسوء التغذيةسوء النظافهالتعرض للمواد الكيميائية القاسية التي تهيج الجلدوتعد أبرز علامات الإصابة الشديدة:يُصاب الجلد المحيط بالدمامل بالعدوى. يتحول إلى اللون الأحمر ، مؤلم ، دافئ ومنتفخ.قد يظهر المزيد من الدمامل حول الدمل الأصلي.قد تتطور الحمى.قد تتورم الغدد الليمفاوية.متى تطلب الرعاية الطبيةعندما تبدأ في الإصابة بالحمى.لديك انتفاخ في الغدد الليمفاوية.يتحول الجلد حول الدمل إلى ظهور خطوط حمراء أو حمراء.يصبح الألم شديدًا.الغليان لا يستنزف.يظهر الغليان الثاني.عادة لا تحتاج الدمامل إلى عناية فورية طارئة. ومع ذلك ، إذا كنت في حالة صحية سيئة وكنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مع العدوى ، فستحتاج إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.علاج دمل العين عند الاطفالتحتوي جفونك على الكثير من الغدد الدهنية الدقيقة ، خاصة حول الرموش. الجلد الميت أو الأوساخ أو تراكم الزيت يمكن أن يسد هذه الثقوب الصغيرة و يمكن أن تنمو البكتيريا في الداخل وتتسبب في ظهور دمل.تشمل أعراض الدمل ما يلي:ألم وتورمزيادة إنتاج الدموعقشرة تتشكل حول الجفنوجع وحكةتقول الدكتورة ميشيل جرين ، أخصائية الأمراض الجلدية وفقا لموقع Healthline: "عادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون 7 إلى 10 أيام"يمكن علاج دمل العين عند الاطفال بالطرق التالية1.استخدم كمادة دافئةلعلاج دمل العين عند الاطفال الضغط الدافئ هو الطريقة الأكثر فعالية لعلاج الدمل. يساعد الدفء على إخراج القيح إلى السطح ، ويذيب القيح والزيت حتى يمكن تصريف الدمل بشكل طبيعي.بلل منشفة نظيفة بالماء الدافئ. تأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا. اعصر قطعة القماش حتى تصبح رطبة ولكن لا تقطر. ثم ضعه برفق على عينك لمدة 5 إلى 10 دقائق. لا تضغط على الدمل أو تحاول ثقبه.يمكنك القيام بذلك ثلاث إلى أربع مرات كل يوم.2. نظف جفن الطفل بالماء والصابونينصح بتجنب المواد الكيميائية الاصطناعية القاسية عند تنظيف منطقة العين يعد الجلد المحيط بالعيون أرق بكثير من باقي الوجه. لذلك ، عليك توخي الحذر الشديد مع المنتجات التي تضعها على منطقة عينيك .مرهم تيراميسين لعلاج دمل العينللمساعدة في التخلص من دمل خفيف ، يقول جرين أنه يمكنك تطبيق مرهم مضاد حيوي بدون وصفة طبية على المنطقة ، ولكن استشر طبيب الأمراض الجلدية أو طبيب العيون لعلاج الدمل الذي:مؤلم للغايةيتعارض مع الرؤيةلن تختفي مع العلاج بدون وصفة طبيةويعد مرهم مرهم تيراميسين من العلاجات الفعالة لتطهير الجفون لأنه ثبت أنه فعال ضد البكتيريا الموجودة عادة على الجفن. تقول جرين إن تركيبته تقتل بشكل فعال سبع سلالات مختلفة من البكتيريا.لاستخدام هذه المراهم التي تصرف بدون وصفة طبية ، اسحب غطاء العين المصابة وقم بوضع حوالي ربع بوصة من المرهم داخل الجفنتناول مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية خذ مسكنًا للألم بدون وصفة طبية مثل إيبوبروفين (أدفيل) أو أسيتامينوفين (تايلينول) للحصول على الراحة. اتبع التعليمات الموجودة على العبوة للتأكد من أنك تتناول الجرعة الصحيحة.يمكنك أيضًا اختيار شامبو أطفال خالٍ من الدموع وخلطه بقليل من الماء الدافئ. استخدمه بقطعة قطن أو قطعة قماش نظيفة لمسح جفونك برفق سواء انت أو طفلك . يمكنك القيام بذلك كل يوم حتى يختفى الدمل . يساعد تنظيف جفونك أيضًا على منع الاصابة بالدمل فى المستقبلخيار آخر هو استخدام محلول ملحي . يمكن أن يساعد في تعزيز الصرف وتحطيم الأغشية البكتيرية.علاج دمل العين بالشاى الدافىءبدلًا من استخدام كمادة قماش دافئة ، يمكنك استخدام كيس شاي دافئ. يعمل الشاي الأسود بشكل أفضل لأنه يساعد في تقليل التورم وله بعض الخصائص المضادة للبكتيريا.أضف الماء المغلي إلى الكوب ، ثم أسقط كيس شاي فيه ، كما لو كنت تحضر الشاي للشرب. دع الشاي ينقع لمدة دقيقة واحدة. انتظر حتى يبرد كيس الشاي بدرجة كافية لوضعه فوق عينك ، ثم اتركه على عينك لمدة 5 إلى 10 دقائق. استخدم كيس شاي منفصل لكل عين.يقول جرين: "يمكنك استخدام الشاي الأسود كمادة مرتين يوميًا لتقليل التورم إذا كانت الدمل تسبب ألمًا خطيرًا وتتعارض مع نشاطك اليومي ، فقم بزيارة طبيبك.يجب تجنب وضع المكياج إذا كان لديك دمل. يمكن أن يؤدي المكياج إلى تهيج العين بشكل أكبر وتأخير عملية الشفاء. يمكنك أيضًا نقل البكتيريا إلى مكياجك وأدواتك ، ونشر العدوى إلى عينك الأخرى.اغسل فرشك القابلة لإعادة الاستخدام بانتظام. تخلص من أي منتجات للعيون يزيد عمرها عن 3 أشهر.