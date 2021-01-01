فعاليات وصول الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية باريس.. فيديو



وصول الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية وصول الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية

نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، فعاليات وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الفرنسية باريس، فى زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.



وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسى المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.



ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسى، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسى، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاستثمارية والتجارية فى ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى فى اطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر.