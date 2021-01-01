وحدة غسل الأموال ...إدراج صفوان ثابت بقائمة الإرهاب على دول مجلس الأمن



صفوان ثابت صفوان ثابت

تسلمت جهات التحقيقات التى تتولى التحقيق فى البلاغات المقدم من لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، ضد عدد من رجال الأعمال الإخوانية، من بينهم صفوان ثابت المحبوس 15 يوما على ذمة اتهامه بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية، تحريات الأجهزة المختصة حول الوقائع المنسوبة للقيادات الإخوانية.







وكشفت التحريات أنه عقب ضبط عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بتلك الجماعة، أعاد عدد من قياداتها المنتمين لها من الباطن ومنهم رجال أعمال الهيكلة المالية للجماعة، التى تتولى إدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثمارتها، بجانب ارتكاب جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى.

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واستطردت التحريات أنه على الرغم من صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة فى يونيو 2017 فى القضية المعروفة بقضية "تمويل الكيانات الإرهابية" بإدراج 1553 متهما على قوائم الإرهابيين من بينهم صفوان ثابت، وتشكيل لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بالمتهمين، الإ أن بعض رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ومنهم صفوان ثابت نجحوا فى تسريب الاموال من الشركات المتحفظ عليها إلى الجناح المسلح لجماعة الإخوان عن طريق مخالفات إدارية بتلك الشركات وتأسيس شركات وهمية أخرى كفروع للشركات المتحفظ عليها لتسريب الأموال.وأحالت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية جميع المخالفات الخاصة بوقائع تسريب الاموال من الشركات المتحفظ عليها إلى الجناح المسلح لجماعة الإخوان إلى النيابة العامة لتحقيق مع اصحابها وبيان حجم الاموال المسربة.من ناحية أخرى عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الادراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضى والتى تضمنت اسم صفوان ثابت برقم 1154 فى القائمة وتعميمها على دول مجلس الأمن وذلك لغلق وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ30 حكما صادرا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 23 نوفمبر 2020، نحو 6542 إرهابيين، بدلا من 6305 بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات.وجاء على رأس قائمة الإرهابيين المدرجين محمد بديع عبدالمجيد مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، يليه نائبه السابق محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ثم محمد سعد توفيق الكتاتنى وعصام الدين محمد حسين العريان، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومحمد ابو تركية، وصفوان ثابت.وتضمنت القائمة المحدثة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.وأضيف على القائمة 28 متهما جدد لقائمة الإرهاب من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود محمد فتحى، وابراهيم السيد محمد عبده عطا.