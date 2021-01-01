

فريق هاس يدعم نجل الأسطورة شوماخر بمهندس من الطراز الأول بـ"فورمولا-1" فريق هاس يدعم نجل الأسطورة شوماخر بمهندس من الطراز الأول بـ"فورمولا-1"

قرر فريق فيراري الإيطالي دعم فريق هاس وسائقه الجديد الألماني ميك شوماخر، عبر انتقال مهندس من الطراز الأول إلى الفريق الأمريكي في الموسم المقبل الذي يشهد الظهور الأول لميك شوماخر في سباقات سيارات فورمولا-1.



واعتبارا من الموسم المقبل، سيرسل فيراري المهندس سيمون ريستا، كبير المصممين السابق بفيراري والذي كان مسؤولا عن قسم تطوير الهيكل، إلى فريق هاس، وذلك في إطار تعزيز الشراكة التقنية بين الفريقين، حسب ما أعلنه جونتر شتاينر رئيس فريق هاس خلال الاستعداد لباق البحرين المقرر غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم.



وأشار شتاينر إلى أن المهندس الإيطالي ريستا سيتولى منصبا رفيع المستوى بالفريق الأمريكي.

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وأضاف شتاينر أن هاس بحاجة إلى تعزيز الفريق التقني لديه بعد أن عانى من فترة تراجع خاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا.وكان شتاينر قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن مايك شوماخر، نجل الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، سيقود إحدى سيارتي الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.ويتصدر ميك شوماخر (21 عاما) حاليا الترتيب العام للسائقين في منافسات فورمولا-2 وذلك قبل سباق واحد من نهاية الموسم، وسيتنافس بسيارة هاس في الموسم المقبل إلى جانب الروسي نيكيتا مازيبين الوافد الجديد أيضا من فورمولا-2 .​