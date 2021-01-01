قرر فريق فيراري الإيطالي دعم فريق هاس وسائقه الجديد الألماني ميك شوماخر، عبر انتقال مهندس من الطراز الأول إلى الفريق الأمريكي في الموسم المقبل الذي يشهد الظهور الأول لميك شوماخر في سباقات سيارات فورمولا-1.
واعتبارا من الموسم المقبل، سيرسل فيراري المهندس سيمون ريستا، كبير المصممين السابق بفيراري والذي كان مسؤولا عن قسم تطوير الهيكل، إلى فريق هاس، وذلك في إطار تعزيز الشراكة التقنية بين الفريقين، حسب ما أعلنه جونتر شتاينر رئيس فريق هاس خلال الاستعداد لباق البحرين المقرر غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم.
وأشار شتاينر إلى أن المهندس الإيطالي ريستا سيتولى منصبا رفيع المستوى بالفريق الأمريكي.
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التعليقات على فريق هاس يدعم نجل الأسطورة شوماخر بمهندس من الطراز الأول بـ"فورمولا-1"
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