تبدأ من 710 ألف جنيه.. ننشر قائمة أسعار سيارات فولفو موديلات 2021 في مصر
تطرح مجموعة عز العرب، وكيل علامة فولفو في سوق السيارات المصري، عدة طرازات في السوق المصري موديلات 2021، ومن خلال ذلك التقرير يرصد "عالم السيارات" أسعار سيارات فولفو في سوق السيارات المصري.
أسعار فولفو XC 40
وتتوفر في السوق المصري من خلال ثلاث فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.
الفئة
السعر بالجنيه المصري
momentum
710,000
Inscription
810,000
R -Design
855,000
أسعار فولفو XC 60
وتُطرح في السوق المصري من خلال ثلاث فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Momentum
970,000
Momentum AWD
1,015,000
Inscription
1,160,000
R -Design
1,140,000
أسعار فولفو XC 90
وتأتي في السوق المصري من خلال ثلاثة فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيك.
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Momentum
1,390,000
Inscription
1,570,000
Ins Plus
1,690,000
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