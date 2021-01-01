

تبدأ من 710 ألف جنيه.. ننشر قائمة أسعار سيارات فولفو موديلات 2021 في مصر تبدأ من 710 ألف جنيه.. ننشر قائمة أسعار سيارات فولفو موديلات 2021 في مصر

تطرح مجموعة عز العرب، وكيل علامة فولفو في سوق السيارات المصري، عدة طرازات في السوق المصري موديلات 2021، ومن خلال ذلك التقرير يرصد "عالم السيارات" أسعار سيارات فولفو في سوق السيارات المصري.



أسعار فولفو XC 40



وتتوفر في السوق المصري من خلال ثلاث فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

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الفئةالسعر بالجنيه المصريmomentum710,000Inscription810,000R -Design855,000أسعار فولفو XC 60وتُطرح في السوق المصري من خلال ثلاث فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.الفئةالسعر بالجنيه المصريMomentum970,000Momentum AWD1,015,000Inscription1,160,000R -Design1,140,000أسعار فولفو XC 90وتأتي في السوق المصري من خلال ثلاثة فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيك.الفئةالسعر بالجنيه المصريMomentum1,390,000Inscription1,570,000Ins Plus1,690,000