تبدأ من 710 ألف جنيه.. ننشر قائمة أسعار سيارات فولفو موديلات 2021 في مصر

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تبدأ من 710 ألف جنيه.. ننشر قائمة أسعار سيارات فولفو موديلات 2021 في مصر

تطرح مجموعة عز العرب، وكيل علامة فولفو في سوق السيارات المصري، عدة طرازات في السوق المصري موديلات 2021، ومن خلال ذلك التقرير يرصد "عالم السيارات" أسعار سيارات فولفو في سوق السيارات المصري.

أسعار فولفو XC 40

وتتوفر في السوق المصري من خلال ثلاث فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

الفئة

السعر بالجنيه المصري

momentum

710,000
Inscription

810,000

R -Design

855,000

أسعار فولفو XC 60

وتُطرح في السوق المصري من خلال ثلاث فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

الفئة

السعر بالجنيه المصري

Momentum

970,000

Momentum AWD

1,015,000

Inscription

1,160,000

R -Design

1,140,000

أسعار فولفو XC 90

وتأتي في السوق المصري من خلال ثلاثة فئات، مع محرك تربو سعة 2000 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيك.
الفئة

السعر بالجنيه المصري

Momentum

1,390,000

Inscription

1,570,000

Ins Plus

1,690,000

المصدر: عالم السيارات

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