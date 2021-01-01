هوندا ستوقف بيع سيارات البنزين والديزل بأوروبا بحلول 2023

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صورة الخبر: هوندا ستوقف بيع سيارات البنزين والديزل بأوروبا بحلول 2023
هوندا ستوقف بيع سيارات البنزين والديزل بأوروبا بحلول 2023

وفقاً لنائب الرئيس الأول لشركة هوندا، إيان هويلز، فإن صانعة السيارات اليابانية ترغب في التخلص بشكل تدريجي من تشكيلة سيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي دون مساعدة كهربائية في تشكيلة طرازاتها بالسوق الأوروبي بحلول 2023، كجزء من خطة متعددة الخطوات لتقليل انبعاثات الكربون.

حيث أكد هويلز أن تشكيلة الشركة بأوروبا ستتكون بالكامل من سيارات كهربائية وهجينة، ومع اقترابنا من عام 2035 إذا تم حظر بيع السيارات الهجينة فسنتوقف عن بيعها هناك أيضاً، كما أضاف أنه لا يزال هناك دور للعديد من التقنيات الأخرى مثل خلايا الوقود الهيدروجينية والوقود الإلكتروني وغيرهم.

والآن، بينما تدعم شركة هوندا كهربة السيارات، فإن إجمالي تكاليف الحصول على سيارة كهربائية يمثل أحد الأسباب التي تجعل هويلز لا يرى أن السيارات الكهربائية بالكامل هي الحل الفوري لتقليل انبعاثات الكربون، فهي أغلى بنسبة الثلث إلى النصف من السيارات التقليدية أو الهجينة وفقاً لتصريحاته، لذا يعتقد أن السيارات الهجينة هي طريقة فعالة لهذه المرحلة الانتقالية.

في الختام، يُذكر أن هويلز يُدرك أيضاً قيود السيارات الهجينة، لكنه يؤمن أنها فترة انتقالية فقط للوصول إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية بالكامل بشكل كُلي.

صورة الخبر: هوندا ستوقف بيع سيارات البنزين والديزل بأوروبا بحلول 2023

المصدر: المربع نت

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