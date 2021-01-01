

أسعار سيارات شيفروليه موديلات 2021 في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر أسعار سيارات شيفروليه موديلات 2021 في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر

توفر شركة المنصور للسيارات، وكيل العلامات التجارية شيفروليه وأوبل وإم جي، العديد من طرازات العلامة التجارية شيفروليه في السوق المصري، ويرصد "عالم السيارات" أسعار سيارات شيفروليه موديلات 2021 في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر الجاري، وهي كالتالي:



شيفروليه أوبترا



تتوفر شيفروليه أوبترا موديل 2021 في السوق المصري بأربع فئات، أسعارها كالتالي:

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الفئةالسعر بالجنيه المصريComfort197,500Comfort w Accessories203,300Luxury212,400Luxury w Accessories218,000وتأتي شيفروليه أوبترا موديل 2021 بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 110 حصان، وأقصى عزم دوران 147 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.شيفروليه ماليبووتتوفر شيفرويه ماليبو موديل 2021 في السوق المصري بفئتين، أسعارها كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريLS379,990LTZ434,990تأتي شيفروليه ماليبو بمحرك تربو سعته 1500 سي سي، يعمل بقوة 163 حصان، وأقصى عزم دوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.شيفروليه كابتيفاوتتوفر شيفروليه كابتيفا موديل 2021 في السوق المصري بأربع فئات، أسعارها كالتالي:الفئةالسعر بالجنيه المصريLS324,990LT349,990Premier 5 seats369,990Premier 7 seats389,990تأتي سيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 148 حصان، وأقصى عزم دوران 255 نيوتن.متر، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك CVT.