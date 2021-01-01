أسعار سيارات شيفروليه موديلات 2021 في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر
توفر شركة المنصور للسيارات، وكيل العلامات التجارية شيفروليه وأوبل وإم جي، العديد من طرازات العلامة التجارية شيفروليه في السوق المصري، ويرصد "عالم السيارات" أسعار سيارات شيفروليه موديلات 2021 في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر الجاري، وهي كالتالي:
شيفروليه أوبترا
تتوفر شيفروليه أوبترا موديل 2021 في السوق المصري بأربع فئات، أسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Comfort
197,500
Comfort w Accessories
203,300
Luxury
212,400
Luxury w Accessories
218,000
وتأتي شيفروليه أوبترا موديل 2021 بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 110 حصان، وأقصى عزم دوران 147 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
شيفروليه ماليبو
وتتوفر شيفرويه ماليبو موديل 2021 في السوق المصري بفئتين، أسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
LS
379,990
LTZ
434,990
تأتي شيفروليه ماليبو بمحرك تربو سعته 1500 سي سي، يعمل بقوة 163 حصان، وأقصى عزم دوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
شيفروليه كابتيفا
وتتوفر شيفروليه كابتيفا موديل 2021 في السوق المصري بأربع فئات، أسعارها كالتالي:
الفئة
السعر بالجنيه المصري
LS
324,990
LT
349,990
Premier 5 seats
369,990
Premier 7 seats
389,990
تأتي سيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 148 حصان، وأقصى عزم دوران 255 نيوتن.متر، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك CVT.
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