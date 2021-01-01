أستاذ جراحة مخ: "الغرسات الدماغية" تحيي أمل استعادة الإبصار للمكفوفين

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صورة الخبر: أستاذ جراحة مخ: "الغرسات الدماغية" تحيي أمل استعادة الإبصار للمكفوفين
أستاذ جراحة مخ: "الغرسات الدماغية" تحيي أمل استعادة الإبصار للمكفوفين

قال الدكتور مصطفى كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بهيئة المستشفيات الجامعية، إن تقنية الغرسات الدماغية تحيي الأمل في استعادة الأبصار للمكفوفين، من الممكن تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن العين لا يمكن الرؤية بها، ولكنها تنقل الصور المضيئة إلى المخ ومن ثم تنعكس تلك الصور على العين للرؤية: "التكنولوجيا تقدمت، وكل المعلومات التي سيتم برمجتها على الكمبيوتر سيتم توصيلها بالمخ".

وأوضح أن تلك الغرسات الدماغية ستتواصل مع الفص الأخير في الدماغ، حيث تقوم ببرمجة الدماغ لإنشاء صورة ذهنية، وحاليا هناك عدد من التقنيات التي يتم استخدامها عبر نظارة لإيصال الموجات للفص الخلفي للمخ: "هو أمر تكنولوجي، وهي شرائح معينه تقوم بتوصيل الصور وبرمجتها في المخ، وسيكون المكفوف قادر على معرفة ما يقابله".

وأكد أن التكنولوجيا الجديدة لن تجعل المكفوف يرى مرة أخرى كغيره من الأشخاص الأصحاء، ولكن ستساعده تلك التقنية على معرفة ما حوله عبر برمجه المخ على الصور التي سيتم إمداده بها.

المصدر: الوطن

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