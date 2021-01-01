

«صبور وقيادي وغيور».. عيوب ومميزات برج «الثور» «صبور وقيادي وغيور».. عيوب ومميزات برج «الثور»

يعتبر «الثور» أحد الأبراج الترابية، ويتميز أصحابه عادة بشخصيات هادئة وقوية وقيادية، فضلا عما تتحلى به من صبر، إلا أن يعاب عليه غيرته الزائدة وعدم تقبله للآخر بسهولة وأهم مميزات برج الثور: «من 21 إبريل إلى 20 مايو» هي:











قد يعجبك أيضا...

الأبراج التي تتوافق معه: السرطان، الجدي، الحوت، فضلا عن الثور نفسهو من الأبراج التي لا تتوافق معه: الدلو، والقوس، والأسد.مميزات برج الثور:1- يتميز بالطبع الهادئ، الذي يجعل منه شخصية تستطيع أن تتحكم في عصبيتها.2- يعتبر من الشخصيات التي يلجئ إليها الجميع لطلب النصيحة فهو صادق وينظر للأمور بواقعية بعيدا عن العواطف.3- يتميز بقوة ملاحظه عالية.4- يعد من الأبراج الطيبة والمسئولة، فهو من الشخصيات التي تتعامل بلطف و أخلاق مع الآخرين.5- مواليد برج الثور من الشخصيات القيادية التي تتميز بفهم جميع الشخصيات المحيطة به.عيوب برج الثور :1- يعتبر من الأبراج النمطية والمملة جدًا، فهو لا يفضل أن يخوض أي مغامرات جديدة على سبيل المثال.2- يعيبه الغيرة الشديدة، ويشعر برج الثور بالغيرة الشديدة خاصة إذا تعلق الأمر بأهدافه التي يرغب في تحقيقها.3- يعتبر من الأبراج الكسولة للغاية رغم طموحها المفرط، فهو من الأبراج التي تعشق الاسترخاء.4- يعد من الأبراج العنيدة للغاية ، فمن الصعب تغير وجهه نظره في موقف أو قضية ما.5- يحب برج الثور أن يكون مركز اهتمام طوال الوقت.نصيحة بوابة أخبار اليوم لمواليد برج الثور:يجب أن تثق بنفسك و بقدراتك، فأنت قادر على أن تصل لأهدافك، حاول التركيز فى حياتك قليلًا ولا تنشغل بحياة الآخرين و إنجازاتهم .