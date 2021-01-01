شهدت الساعات الأخيرة، حدوث زلزال في تركيا، تسبب في حدوث هزة أرضية في الإسكندرية والقاهرة، وفقا لما أوضحه الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمركز القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، خلال حديثه لـ"الوطن".
وعلى الرغم من تسجيل المحطات للهزة الأرضية في الإسكندرية وشرق القاهرة، إلا أن بعض المواطنين لم يشعروا بها، حيث أنهالت تعليقات رواد الشوسيال ميديا بعدم إحساسهم بأي شئ، لذلك نرصد لكم أسباب ذلك، خلال التقرير التالي.
لماذا لا يشعر بعض المواطنون بالزلازل؟
فسر الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال حديثه لـ"الوطن"، سبب شعور بعض الأشخاص بالهزة الأرضية دون غيرهم، بأن هناك العديد من العوامل التي تتسبب في ذلك، على رأسها مدى اقتراب الشخص من بؤرة حدوث الزلزال.
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التعليقات على بعد وقوع هزة أرضية شرق القاهرة.. أسباب عدم شعور بعض المواطنين بالزلازل
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