

بعد وقوع هزة أرضية شرق القاهرة.. أسباب عدم شعور بعض المواطنين بالزلازل بعد وقوع هزة أرضية شرق القاهرة.. أسباب عدم شعور بعض المواطنين بالزلازل

شهدت الساعات الأخيرة، حدوث زلزال في تركيا، تسبب في حدوث هزة أرضية في الإسكندرية والقاهرة، وفقا لما أوضحه الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمركز القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، خلال حديثه لـ"الوطن".



وعلى الرغم من تسجيل المحطات للهزة الأرضية في الإسكندرية وشرق القاهرة، إلا أن بعض المواطنين لم يشعروا بها، حيث أنهالت تعليقات رواد الشوسيال ميديا بعدم إحساسهم بأي شئ، لذلك نرصد لكم أسباب ذلك، خلال التقرير التالي.



لماذا لا يشعر بعض المواطنون بالزلازل؟

فسر الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال حديثه لـ"الوطن"، سبب شعور بعض الأشخاص بالهزة الأرضية دون غيرهم، بأن هناك العديد من العوامل التي تتسبب في ذلك، على رأسها مدى اقتراب الشخص من بؤرة حدوث الزلزال.

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"الوجود في مبنى منخفض، أحد أهم العوامل على عدم الشعور بالزلزال"، وفقا لما ذكره "القاضي": "لو الشخص تواجد في مكان عالي هيحس بالزلزال لكن المتواجد بمكان منخفض قد لا يشعر به".وأستطرد "القاضي" حديثه: "الوضع الآخر يتمثل في الحركة والسكون، بمعنى أن الأشخاص اللي بتكون في حالة حركة أثناء حدوث الزلازل لا تشعر بشئ، نظرًا لتحرك جسدها في وقت حدوثه، بينما الشخص الذي يقف دون حراك يشعر بالهزة".ونوه "القاضي" إلى أن جميع الزلازل التي تحدث مؤخرا، هي هزات أرضية أقل من المتوسطة، فضعف الزلزال من أهم الأسباب على عدم الشعور بها، كما أن هناك العديد من الزلازل المنخفضة المستوى لا يشعر بها الجميع ولكن ترصدها المحطات الخاصة بذلك، وتحدد عدد مرات حدوثها ومدى قوتها وخطورتها.