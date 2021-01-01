خبير تغذية بريطانى يبين مخاطر الخبز الأسود على مرضى السكرى

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خبير تغذية بريطانى يبين مخاطر الخبز الأسود على مرضى السكرى

أكد خبير التغذية البريطاني مايكل موسلي، أن استبدال الخبز الأبيض بالأسود وخاصة لمرضى السكري من النوع 2، يمكنه أن يرفع من مستويات السكر في الدم.

نقلت "اكسبرس" البريطانية عن الخبير قوله: "بالنسبة للخبز الأسود في المتاجر، يمكن صنعه أبيضا، وإعادة طلائه بلون مختلف، حيث يحتوي هذا النوع على إضافات ونكهات تؤثر على مستويات السكر في الدم أكثر من تناول رغيف أبيض عادي".

وأضاف: "من الأصح لمرضى السكري تناول البقوليات والحبوب الكاملة، كالبرغل والشعير والأرز البني والحنطة السوداء، فهذه المنتجات، تحتوي على كربوهيدرات معقدة يتم امتصاصها ببطء في مجرى الدم ولا يمكنها إثارة قفزات في مستويات السكر، وفي الوقت ذاته، تحتوي على الألياف اللازمة للحفاظ على البكتيريا المعوية".

من جهتها، حددت الطبيبة إليزابيث سالادا طريقة لتحديد مرض السكري من النوع 2، بناء على العلامات الخارجية، إذ أشارت إلى أن "الأظافر الصفراء والآفات الفطرية في صفيحة الظفر، مثل فطار الأظافر"، قد تشير إلى المرض.

المصدر: الدستور

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