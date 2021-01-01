أكد خبير التغذية البريطاني مايكل موسلي، أن استبدال الخبز الأبيض بالأسود وخاصة لمرضى السكري من النوع 2، يمكنه أن يرفع من مستويات السكر في الدم.
نقلت "اكسبرس" البريطانية عن الخبير قوله: "بالنسبة للخبز الأسود في المتاجر، يمكن صنعه أبيضا، وإعادة طلائه بلون مختلف، حيث يحتوي هذا النوع على إضافات ونكهات تؤثر على مستويات السكر في الدم أكثر من تناول رغيف أبيض عادي".
وأضاف: "من الأصح لمرضى السكري تناول البقوليات والحبوب الكاملة، كالبرغل والشعير والأرز البني والحنطة السوداء، فهذه المنتجات، تحتوي على كربوهيدرات معقدة يتم امتصاصها ببطء في مجرى الدم ولا يمكنها إثارة قفزات في مستويات السكر، وفي الوقت ذاته، تحتوي على الألياف اللازمة للحفاظ على البكتيريا المعوية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خبير تغذية بريطانى يبين مخاطر الخبز الأسود على مرضى السكرى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق