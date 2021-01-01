مدير فولكسفاجن يتوقع السيارات ذاتية القيادة بالسوق من 2025-2030

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن، أكبر صانع سيارات في العالم من حيث المبيعات، في تصريحات صحفية إنه يتوقع أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين 2025 و2030.
دلل هربرت ديس على توقعاته بتحسن أداء رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة والتطورات المتسارعة على صعيد الذكاء الصناعي.
وأبلغ مجلة فيرتشافت فوخه "من المتوقع لتلك الأنظمة أن تكون قادرة عما قريب على إتقان حتى المواقف المعقدة للقيادة الذاتية."
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