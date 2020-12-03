

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. وهذه المحافظات الأكثر تكلفة أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. وهذه المحافظات الأكثر تكلفة

شهدت أسعار اللحوم ، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الأحد ٦ ديسمبر ٢٠٢٠ .









وتراوح سعر كيلو البتلو ما بين ٨٠ إلى ١٨٠جنيهًا فيما وصل سعر كيلو الكندوز، ما بين ٧٦إلى ١٧٠ جنيها، وفي النوعين سجلت محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا، بينما بلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ٩٠ إلى ١٨٠جنيهًا لتصبح محافظة قنا.

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وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين ٩٠ إلى ١٦٥ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين١٠٠ إلى ١٨٥ جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية هي الأعلى سعرًا .اقرأ أيضا|أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. كيلو الثوم بـ17 جنيهًايذكر أن اللحوم الحمراء هي مصدر قوي للحديد وتحتوي على بروتينات و كميات من الكرياتين وتحتوي أيضا على معادن مثل الزنك والفوسفور وتحتوي على فيتامينات منها فيتامين ب1 وفيتامين ب2، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.ويساعد البروتين الموجود في اللحوم في بناء وإصلاح أنسجة الجسم وتحسين نشاط العضلات، فالأنسجة والعضلات مصنوعة من البروتين وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يتناولون البروتين بشكل كبير.وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.