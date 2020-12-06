

استقرار أسعار الدولار اليوم الأحد 6-12-2020 فى مصر استقرار أسعار الدولار اليوم الأحد 6-12-2020 فى مصر

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 6-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وعندما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة.



وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، إلى جانب ارتفاع الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس ، وهى أسباب تدعم قوة الجنيه أمام الدولار.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.



15.71 جنيه للبيع.



قد يعجبك أيضا...

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك عودة15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.