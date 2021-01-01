روسيا تصنع سلاحا للتصدي للدرونات أساسه الطائرات المروحية

قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، إن مؤسسات وطنية باشرت في تصميم أحدث مجمع مراقبة راداري بعيد المدى، على قاعدة طائرة بدون طيار من نوع الهليكوبتر.
وأضاف المصدر: "تجري منذ نوفمبر عملية تصميم لطائرة هليكوبتر بدون طيار لاستخدامها كرادار مراقبة بعيد المدى.
وستقوم هذه المروحية بتعقب الطائرات المعادية بدون طيار صغيرة الحجم ومنخفضة السرعة على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية، وستضمن توجيه نظم الدفاع الجوي المدفعية – الصاروخية، لإسقاطها".
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