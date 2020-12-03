

شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار أسعار جميع الأصناف.. والطماطم تسجل 2.75 جنيه شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار أسعار جميع الأصناف.. والطماطم تسجل 2.75 جنيه

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 6-12-2020 استقرارا في أسعار جميع الأصناف في سوق العبور للجملة، بحسب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.



وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الطماطم سجلت الكيلو 2.75-6.25 جنيه، وأسعار البطاطس1.5-3.25جنيها للكيلو، والكوسة 1.75- 3.25 جنيها للكيلو.



وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع ، أن أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، وإن أسعار الفاصوليا 3-4 جنيهات للكيلو، أن كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5- 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو .



وأشار النجيب إلى أن الخيار البلدى تتراوح بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5-4 للكيلو، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، والجزر سجل بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والبطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض بين 3-6.5 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.