

استقرار أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 ديسمبر استقرار أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 ديسمبر

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد 6 ديسمبر، وذلك بعد تذبذبها بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات الجمعة الماضية.



وعاودت أسعار الذهب في مصر، انخفاضها خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة، وتراجع عيار الذهب بقيمة تراوحت بين جنيهان و4 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الجمعة، بنفس قيمة الانخفاض.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 799 جنيهًا، وعيار 18 نحو 685 جنيهًا، وعيار 24 نحو 913 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6392 جنيها.وتراجعت أسعار الذهب في مصر، في التعاملات المسائية الخميس الماضي، وبلغت قيمة الانخفاض 9 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب بقيمة تراوحت بين نحو 6 جنيهات و 8 جنيهات بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات الخميس الماضي، لتختتم التعاملات على ارتفاع بقيمة بلغت 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وارتفعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، بقيمة تراوحت بين نحو 7 جنيهات و 10 جنيهات بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية على مدار تعاملات اليوم.وصعدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و12 جنيها بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر نوفمبر 2020، انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع وجود وانتشار فيروس كورونا، ما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.وتراجعت الأسعار العالمية للذهب، في بداية تعاملات الأسبوع الثالث من نوفمبر، تزامناً مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.ومالت تعاملات أسعار الذهب في مصر، خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2020، إلى التراجع في أغلب الوقت، وانخفض سعر عيار 21 دون الـ 800 جنيه لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين.وفقد عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية نحو 48 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى سعر له في 1 نوفمبر مسجلا نحو 824 جنيهًا، بينما سجل في ختام تعاملات الشهر نحو 776 جنيهًا.وتراجع عيار 18 بنحو 41 جنيها، خلال تعاملات شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى سعر له في 1 نوفمبر مسجلا نحو 706 جنيهًا، بينما سجل في ختام تعاملات الشهر نحو 665 جنيهًا.وانخفض عيار 24 بنحو 55 جنيها، خلال تعاملات شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى سعر له في 1 نوفمبر مسجلا نحو 942 جنيهًا، بينما سجل في ختام تعاملات الشهر نحو 887 جنيهًا.بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 384 جنيها، خلال تعاملات شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى سعر له في 1 نوفمبر مسجلا نحو 6592 جنيهًا، بينما سجل في ختام تعاملات الشهر نحو 6208 جنيهًا.