لو عايز تخس.. احرص على تناول 7 أنواع من المكسرات

المكسرات
المكسرات وجبة خفيفة لذيذة غنية بالبروتين ومتعددة الاستخدامات، فهي سهلة الأكل أثناء التنقل وأحيانا تضاف إلى الوجبات، لأنها مصدر جيد للبروتين النباتي، خاصة لمن يأكلون القليل من المنتجات الحيوانية أو لا يأكلون على الإطلاق.
يمكن أن يساعدك تناول المكسرات في تلبية احتياجاتك من البروتين وهو أمر ضروري لبناء العظام والعضلات والجلد، يزيد البروتين أيضًا من الشعور بالامتلاء مما يساعدك على البقاء راضيًا وحيويًا بينما تحتوي جميع المكسرات على البروتين، وينصح بتناوله البعض منها أثناء اتباع حمية غذائية وفقا لموقع healthline.
- اللوز
يوفر اللوز 7 جرامات من البروتين لكل 1/4 كوب (35 جراما)، كما أنه مليء بمركبات مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف.
-عين الجمل
يحتوي على 4.5 جرام من البروتين لكل 1/4 كوب (29 جرام)، تعد إضافة الجوز إلى نظامك الغذائي طريقة جيدة لزيادة تناولك للبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب.
-الفستق
مع 6 جرامات من البروتين في 1/4 كوب (30 جرام)، يحتوي الفستق على نفس القدر من البروتين الموجود في البيضة لكل وجبة، بالإضافة إلى كمية عالية من الأحماض الأمينية الأساسية.
- الكاجو
يحتوي على 5 جرامات من البروتين لكل 1/4 كوب (32 جراما). إلى جانب البروتين، يحتوي الكاجو على مغذيات دقيقة أساسية مثل النحاس.
-الصنوبر
تحتوي حبات الصنوبر الحلوة على أكثر من مجرد طعم لذيذ، كما أنها توفر 4.5 جرام من البروتين لكل 1/4 كوب (34 جراما)، بالإضافة إلى الدهون الصحية.
- الفول السوداني
مع 9.5 جرام من البروتين لكل 1/4 كوب (37 جراما)، تغلب الفول السوداني على جميع المكسرات الأخرى في القائمة من حيث محتوى البروتين كما أنه يوفر جرعة صحية من البيوتين والعناصر الغذائية الأخرى.
-بندق
يحتوي على 5 جرامات من البروتين لكل 1/4 كوب (34 جراما)، بالإضافة إلى زيادة تناول البروتين فإن تناول المزيد من البندق قد يساعد في تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
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