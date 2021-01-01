تطورات الحالة الصحية لـ وليد سليمان



وليد سليمان وليد سليمان

كشفت مصادر خاصة أن وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد تحسنت حالته الصحية بعد دخوله لأحد المستشفيات الخاصة لخضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا.



وقالت المصادر إن الحالة الصحية لوليد سليمان استقرت بشكل كبير وبدأ بتحسن بعد انخفاض درجة للحرارة ووصولها لمستواها الطبيعي.



وخضع وليد سليمان لمسحة طبية جديدة أمس، السبت، بعد دخوله للعزل في أحد مستشفيات الدقي.

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وقرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عزل وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول للكرة، في مستشفى خاص بعد ثبوت إيجابية عينته من فيروس كورونا للمرة الثالثة، ورغم أن وليد سليما تعرض للإصابة بعد محمود كهربا وصالح جمعة لكن الثنائي تماثلا للشفاء، ولكن الحاوي لا تزال عينته إيجابية لذا جاء قرار الجهاز الطبي بعزل اللاعب في أحد المستشفيات الخاصة.ودخل وليد سليمان أحد المستشفيات في حي الدقي منذ ٣ أيام للخضوع للعزل الكامل لحسم موقفه من فيروس كوورنا، بعد إيجابية العينة للمرة الثالثة أثار مخاوف الجهاز الطبي.وينتظر مسئولو الأهلي نتيجة مسحة لاعب وسط الفريق الأول للكرة المالي إليو ديانج اليوم والتي خضع لها أمس لحسم موقفه سواء بعزله من جديد أو شفائه وانتظامه في التدريبات، خاصة أن نتائج المسحتين السابقتين جاءت إيجابية، فيما يحتاج النيجيري جونيور اجايي لأسبوع آخر للدخول والانتظام في التدريبات الجماعية بعد تعرضه للإصابة بكدمة شديدة خلال مواجهة الزمالك التي انتهت بفوز القلعة الحمراء 2-1 والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.