ليس ليفربول .. كلوب يكشف عن المرشح الأول للتتويج بـ الدوري الإنجليزي



يورجن كلوب يورجن كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريق تشيلسي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم " 2020 - 2021".



وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية قبل مواجهة وولفرهامبتون:" تشيلسي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لانهم يقدمون أداء جيدا هذا الموسم، رغم الانطلاقة المتواذعة.



وأكد يورجن كلوب، أن فريق تشيلسي يمتلك خيارات عديدة في كل المراكز، وهو ما يجعله المرشح الأول للفوز باللقب.

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وأوضح كلوب، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مفتوحة بصورة أكبر عن المواسم الماضية.ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز الثاني، وليفربول صاحب المركز الثالث.ويستعد ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواجهة وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.وكشف يورجن كلوب موقف مصابي الريدز، من مباراة وولفرهامبتون، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد أول أمس، الجمعة.وقال يورجن كلوب:" لا أعلم بعد موقف أرنولد وكيتا من مباراة الغد، الثنائي سيشاركا في التدريبات، ودخولهما قائمة الفريق سيتوقف على حالتهما".وتابع:" هناك فرصة لدخول أرنولد وكيتا قائمة المباراة، لكن لا أعرف ما إذا كان سيصبح بمقدورهما اللعب أم لا".وواصل كلوب:" دخولهما القائمة سيعني جاهزيتهما بكل تأكيد، لكن لا أعلم ما إذا يستطيعان المشاركة من البداية، أم سيجلسان على دكة الاحتياط".وأشار كلوب:" بخلاف أرنولد ونابي كيتا، لن تشهد مباراة وولفرهامبتون عودة أيا من المصابين الآخرين".وأوضح كلوب، بالنسبة لحالة تشامبرلين، فاللاعب بدأ يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة ويشارك في العمليات الإحمائية بانتظام، أتوقع أن يصبح بإمكانه القيام بما هو أكثر خلال الأيام القادمة، وعندها سنحدد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية".كان فريق ليفربول سقط في فخ التعادل 1 - 1 أمام برايتون في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.